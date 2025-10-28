¿Qué es exactamente una compra de vivienda especulativa? El nuevo 'chas'

Está Gabriel Rufián hablando de su último baile en mi programa de tv favorito y de pronto suelta una nueva pirueta en forma de eslogan: 'una familia, una casa'. Días después, el presidente del Gobierno habla de prohibir toda compraventa de vivienda que no tenga uso residencial. Yo solo conozco viviendas con uso residencial. Sé perfectamente a lo que ambos se refieren, es la nueva corriente reguladora de moda, lo que el 'president' Illa comentó la semana pasada como estudiar la prohibición de la compraventa especulativa. Por supuesto, de nuevo Catalunya como laboratorio de la política de vivienda española. Una nueva música que suena bien, un nuevo 'hit'. La 'lux' de esta semana. ¿Dónde está ahora la bolita? Una nueva medida mágica. De los creadores de todo se soluciona regulando los alquileres, perdón…también los turísticos,…perdón no nos olvidemos de los de temporada, de las habitaciones...Todos exitazos, pero cada vez el mercado más escaso, cada vez la cola más larga. De hecho se da la curiosidad que las estadísticas de accesibilidad en los nuevos contratos de alquiler del Incasòl están mejorando. ¿Por fin se nota la regulación de alquileres? No, estos no cambian de piso porque saben que no encontrarán otro. ¿La subida del salario mínimo? No, alguien que cobra el salario mínimo no puede alquilar. Espejismo. La cola cada vez es más larga, el 'casting' para conseguir un nuevo piso de alquiler en oferta más duro, ya ni se anuncian en plataformas, duran horas, y los pocos que acceden, claro, son los primeros de la cola, están en una mejor situación económica.

Me pregunto. ¿Qué es exactamente una compra especulativa? En un caso límite, seguro que nos ponemos de acuerdo, alguien con muchas viviendas que compre una nueva y la vende en unos días más cara. Estos ya pagan más impuestos por ello y se puede subir todavía más la imposición a una compraventa que ni se dedica a alquilar ni a vivir por parte del comprador (no soy muy de prohibir mientras tengamos incentivos que podamos alinear a nuestros intereses). Con una política impositiva coherente podríamos eliminar el IVA/ITP para la primera vivienda (porque, si de verdad es tan importante facilitar el hogar a nuestras familias, ¿para qué gravarla?). Y aumentar este impuesto progresivamente con cada nueva adquisición (10, 15, 20, 25…). Por cierto, ¿saben que, de cada 4 euros que se recaudan por la vivienda, solo se dedica 1 a política de vivienda? ¿Saben que dedicamos menos de la mitad de la media de los recursos públicos que dedican el resto de países de la UE a vivienda (y eso, habiendo aumentado los últimos años)? Parece que la vivienda es un pilar del Estado del bienestar para regular (que es gratis), pero no como prioridad presupuestaria.

¿Pero se refieren a algún tipo más?¿A la compraventa de extranjeros de la UE? No creo que la UE esté pensada para esa discriminación a los habitantes de su territorio. ¿A la vivienda vacacional? ¿Quizás se refieren a que alguien compre como inversión para poner esa vivienda en alquiler? ¿Conocen nuestros gobernantes un solo mercado del alquiler en el mundo donde no haya propietarios que ponen su vivienda en alquiler?

No se preocupen, creo que por fin nuestros gobernantes saben cuál es el problema, y la solución. Cada año hacemos la mitad de las viviendas que necesitamos en relación a los hogares que se crean (y eso sin contar las familias que no se crean porque no pueden). El Banco de España cuantificó el déficit acumulado en 600.000 en 2023. En 2024 se han creado el doble de hogares que de viviendas (100.000), seguimos aumentando el déficit, y eso que se han creado menos hogares de los que se esperaban. ¿Por qué será? Lo saben, por eso Illa anunció hace dos semanas 200.000 viviendas en Catalunya, en diferentes regímenes (alquiler social, asequible, privado, venta) antes de 2030. Es decir, un nuevo hogar, una nueva vivienda…construida. No es tan difícil, el INE nos proyecta los hogares hasta 2039. Pero nos ancla el prejuicio de pensar que construir no es progresista. Esa medida no da votos, no tranquiliza, 2030 está varias elecciones después. No calma las voces cercanas necesarias para gobernar. No parece la magia que se necesita, para cruzar la pared, hacer 'chas' y parecer que aparecen a tu lado.