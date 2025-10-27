Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Opinión | Dos recuerdos
Joan Tapia

Joan Tapia

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Permanyer y Balletbò

Los dos fueron periodistas muy singulares y distintos. Y ambos han contribuido a conformar la Catalunya actual, mucho mejor que aquella en la que iniciaron su actividad

Muere a los 86 años Lluís Permanyer, periodista y cronista de Barcelona

Muere a los 81 años Anna Balletbò, exdirigente del PSC

La periodista i política Anna Balletbò. | JULIO CARBÓ

La periodista i política Anna Balletbò. | JULIO CARBÓ

El periodista Lluís Permanyer y la diputada y empresaria Anna Balletbò fallecieron la pasada semana. Habían pasado los ochenta (86 y 81) y su personalidad y su empuje han contribuido a la conformación de la Catalunya actual. La que se inicia con aquella manifestación de “Llibertat, Amnistia i Estatut d'Autonomia” y se acelera con la muerte del dictador y las primeras elecciones libres desde 1936. La Catalunya de 2025 no es el 'desiderátum', pero ha avanzado mucho. En el uso de la lengua catalana, en libertades -todavía más, en la de las mujeres-, en la democratización de la cultura, en progreso económico y en bienestar social.

Conocí a Lluís Permanyer en 1971. Lluís era un joven redactor de la sección internacional de 'La Vanguardia' que dirigía Horacio Sáez Guerrero y quería ayudar -con cautela y no sin miedo- a “avanzar”. Creo que su ilusión era ser corresponsal en París, pero los diarios son como son y se quedó en Barcelona. Y dedicó toda su sabiduría a que fuéramos una ciudad cosmopolita, abierta a la cultura y moderna. Que estuviera orgullosa de su urbanismo y de sus artistas. La última vez que le vi fue un casual y agradable encuentro un sábado por la tarde en la Fundación Miró. En el ayuntamiento le leían, le escuchaban…e incluso le temían. Sin Lluís Permanyer, que ha donado su cuerpo a la ciencia, Barcelona no sería Barcelona. No es París, pero…

Anna Balletbò era una fuerza desencadenada. Y feminista. Fue fundadora de Convergència Socialista -la matriz del PSC- y diputada veinte años en Madrid, donde se hizo respetar. No solo porque logró que los golpistas del 23-F la dejaran salir del Congreso por el embarazo de sus famosos trillizos sino porque era la termita catalana. Y logró que Felipe González la designara para la Comisión Internacional de los Veinte que debía reformar la ONU. Allí se empapó de política mundial y luego fundó la Fundación Olof Palme. En Barcelona. Un imposible, pero no para Anna.

Estuvo muy cerca de Raimon Obiols y después de Miquel Iceta. Dos líderes muy distintos, pero Balletbò creía en el patriotismo de partido. Sin partidos arraigados no hay democracia. La traté más cuando el 'procés' y me impactó. Sabía escudriñar muy bien la espesa situación. También era empresaria y cuidaba sus hoteles, pero su inquietud humanitaria la llevó a ocuparse de Palestina e incluso a tener un hotel en Gaza. Y era tan firme en la defensa del PSC como en la del papel de las empresas en la creación de riqueza. Por eso fundó las Jornadas Económicas de S´Agaró -con el apoyo de la Cambra- para conectar al PSC con el empresariado catalán y el mundo de Madrid. Catalunya no se acababa en el pujolismo. Ni en el Cercle. No tenía horas y cuando quería algo casi siempre lo lograba. Por eso fue sucesivamente consejera -nada decorativa- de TV3 y de TVE.

En el tanatorio su hijo recordó que decía: “Pararé cuando me muera”. Hubo mucha gente para despedirla. Entre ellos Eugeni Giralt, su exmarido y compañero del PSC, y los 'presidents' Montilla e Illa.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Jacobo Siruela, editor de Atalanta: “Hay que tener una fe gigantesca para creer que tras la vida no hay nada”
  2. Paquete no entregado por no localizar al destinatario': el 'truco' que usan los mensajeros para no llamar a su puerta
  3. Arturo Pérez-Reverte se pronuncia sobre Juan del Val y su Premio Planeta: 'No es un premio que se gane o se pierda
  4. José Elías sobre el gran desafío del mercado laboral español: '¿Cerramos la empresa porque se va a jubilar la mujer?
  5. Lamine Yamal comprará la mansión de Gerard Piqué y Shakira de Esplugues, valorada en 14 millones de euros
  6. Los Pecos, la venganza de un fenómeno fan menospreciado, en un sólido concierto en el Palau Sant Jordi
  7. Felipe Fernández Aramburu: “La ley del Taxi devolverá a Barcelona a los años 90 y dejará a 4.000 conductores de VTC en la calle”
  8. ¿Quién ha ganado las elecciones en Argentina 2025? Así están los resultados y las encuestas

El casino argentino, a la orden del crupier Trump

El casino argentino, a la orden del crupier Trump

El fabricante de '7 Up' compra JDE Peet's (Marcilla, Senseo, Saimaza, Hornimans)

El fabricante de '7 Up' compra JDE Peet's (Marcilla, Senseo, Saimaza, Hornimans)

El Gastronomic Forum Barcelona reunirá a todos los chefs catalanes 'Michelin' y a 419 empresas, "la mayor oferta expositiva" de la historia

El Gastronomic Forum Barcelona reunirá a todos los chefs catalanes 'Michelin' y a 419 empresas, "la mayor oferta expositiva" de la historia

El horóscopo de mañana, martes 28 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

El horóscopo de mañana, martes 28 de octubre: esto es lo que predice a todos los signos del zodíaco

Permanyer y Balletbò

Permanyer y Balletbò

Amazon despedirá a 30.000 trabajadores a partir de este martes, equivalente al 8,5% de su plantilla

Amazon despedirá a 30.000 trabajadores a partir de este martes, equivalente al 8,5% de su plantilla

España tiene 1.126 escuelas, 112 hospitales y 82 puntos radiactivos en zonas vulnerables a las inundaciones más graves

España tiene 1.126 escuelas, 112 hospitales y 82 puntos radiactivos en zonas vulnerables a las inundaciones más graves

¿Cómo se traducirá la ruptura entre Junts y el PSOE? Todas las claves del anuncio de Puigdemont

¿Cómo se traducirá la ruptura entre Junts y el PSOE? Todas las claves del anuncio de Puigdemont