Milei da la sopresa

Javier Milei gana las elecciones legislativas: "Hoy comienza la construcción de la Argentina" / Rodrigo Abd / AP / VÍDEO: EUROPA PRESS

Ningún sondeo electoral fue capaz de prever la victoria de La Libertad Avanza (LLA), el partido de Javier Milei, en las elecciones legislativas del domingo de mitad de mandato, que han otorgado al presidente anarcocapitalista una capacidad de maniobra de la que hasta ahora carecía. Mes y medio después de sufrir una sonora derrota frente al peronismo en la provincia de Buenos Aires, LLA ha sacado una ventaja de nueve puntos a escala estatal a su principal competidor, controlará un tercio de la Cámara de Diputados, podrá mantener su poder de veto y desactiva la posibilidad de un juicio político. Un cruce de caminos en el que han coincidido la promesa de ayuda a Milei en forma de lluvia de dólares –20.000 millones– hecha por Donald Trump, una abstención del 34% y la erosión del peronismo, herencia de la desastrosa presidencia de Alberto Fernández, han hecho posible lo inesperado.

Lo cierto es que la tutela de Estados Unidos sobre la economía argentina, una operación de rescate condicionada a una victoria de la extrema derecha, ha pesado más que cualquier otra consideración. Ni siquiera la erosión de los salarios y la contracción de las prestaciones sociales han movilizado el esperado voto de castigo al oficialismo. Ha prevalecido, en cambio, una versión de urgencia de la 'realpolitik', el convencimiento de que no hay futuro sin la respiración asistida de Washington. No es que se hayan desvanecido las amenazas, el erario argentino deberá satisfacer el próximo año del orden de 19.000 millones de dólares al Fondo Monetario Internacional y el total de la deuda exterior suma cerca de 93.000 millones, pero la cura de urgencia administrada por el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha sembrado el optimismo en la Bolsa y el peso se ha apreciado levemente con relación al dólar.

No son pocos los analistas que avizoran una recesión a medio plazo de la economía argentina, pero en el entorno de Milei se mantiene en pie el convencimiento de que las reformas económicas que propone en diversos sectores y la relación de privilegio con la Casa Blanca permitirán remontar la situación. Son muchas las dudas sobre el efecto que tendrá en el futuro inmediato de Argentina el trato de favor que dispensará a Estados Unidos en dos campos estratégicos, el energético y el extractivo –yacimientos de litio y de tierras raras–, fundamental para el sector de las nuevas tecnologías. Persigue la Casa Blanca controlar la creciente influencia de China en este ámbito y, en general, en el entramado económico de América Latina, pero abundan las reservas sobre el efecto a largo plazo que tal operación puede tener sobre economías tan debilitadas como la argentina.

La victoria de Milei obliga, por lo demás, a relativizar algunas convicciones muy asentadas. Entre ellas, el efecto sobre el comportamiento de los electores de presuntos casos de corrupción –así los de Milei y su hermana– y ante comportamientos poco convencionales como los del presidente. Porque, aunque ha perdido 16 puntos con relación a la elección de 2023, sigue teniendo una capacidad de movilización de la que sus oponentes carecen, sobre todo entre los jóvenes, que ven en la heterodoxia de Milei el último resorte para rescatar a Argentina de la pobreza extrema en la que se halla sumida.