Dietario de un catalán huérfano (políticamente)
No les voy a contar una historia en primera persona, pero si una historia que observo cada día a mi alrededor. Aunque los trols nos quieran hacer creer lo contrario, en Catalunya viven muchas personas que consideran que la solución de la crisis de la vivienda no pasa por confiscar pisos sino por construir edificios. Que consideran que el llamado Sindicat de Llogateres no es otra cosa que una terminal activista de un partido político de igual modo y manera que las asociaciones de vecinos minaron al franquismo. Su verdadero nombre debería ser sindicato anticapitalista, legítimo, pero sin engaños. Consideran, también esas personas, que lo privado y lo público no son irreconciliables. Que Catalunya debe preservar el turismo, pero que necesita crecer en otras industrias con más valor añadido, entre otras cosas para mejorar los salarios. Consideran igualmente que hay que recuperar la calidad del aire pero sin estigmatizar el crecimiento que siempre, siempre, siempre es la base la prosperidad. Y consideran que hay que compartirla, pero sin dejar de crearla. Consideran igualmente que lo que se gastan los ciudadanos en la sanidad privada o en la escuela concertada debería contabilizarse en el gasto en estas materias sobre el PIB. Y consideran que, hoy por hoy, la única posibilidad de que Catalunya siga dentro de la UE, cosa que consideran imprescindible, es mantenerse en España donde les gustaría que respetasen un poco más su personalidad que se expresa en la lengua, en el derecho o en la cultura que consideran propias. Personas que, en los últimos 8 años, han empatizado, por ejemplo, con Carles Puigdemont, incluso sin compartir todo lo que ha hecho.
Pues bien , esta gente, que existe, esta semana, como la anterior y la siguiente, no ha tenido representación ni en el Parlament ni el Congreso ni en el ayuntamiento de Barcelona. Quienes tenían que hacerlo se han dedicado a hablar de sus cosas, de la amnistía, del catalán en Europa y del resto de sus batallitas con el PSOE. Les han dejado en la orfandad más absoluta en nombre de no se sabe qué.
