Carmen Amoraga, escritora y afectada por la barrancada del 29O: "Ni un solo japonés murió por la dana"

El 29 de octubre de 2024 los valencianos no recibieron la alerta roja hasta las 20.11 horas. Resultado de la barrancada: 229 muertos –esta semana han hallado a uno de los tres desaparecidos–, 305.771 damnificados, 11.242 viviendas y 141.000 vehículos siniestrados. Carmen Amoraga, escritora con Premio Nadal y exdirectora general de Cultura y Patrimonio de la Generalitat Valenciana, sufrió la furia del agua y el barro, y junto a Maxi Roldán, ha escrito una monumental crónica del minuto a minuto. 'Lágrimas de barro' (Espasa) se titula, y los derechos de autor irán a la Associació Víctimes de la Dana 29 d'Octubre de 2024.

Si cierra los ojos, ¿qué imagen le asalta?

Vivo en Picanya, a menos de 30 metros del barranco del Poyo. Recuerdo oír las campanas tocar a rebato. Endemoniadamente. Estábamos en casa mi marido, una de mis hijas y la otra, que estaba en la biblioteca, nos avisó de que el barranco venía como venía. Cuando iba para allá, recuerdo la cara de horror de una vecina que volvía de allá. Me asusté.

"Recuerdo oír las campanas de Picanya tocar a rebato. Endemoniadamente"

Pero no desanduvo los pasos.

No llovía. Vi la furia de la corriente. Y al volver, el agua ya me llegaba por las rodillas. Fui agarrándome a los barrotes de las casas y no atinaba a poner la llave en la cerradura. Subimos al piso superior y vimos los coches golpear las paredes, el agua reventar puertas. Perdimos el suelo, las paredes, la cocina, pero estábamos juntos.

Podía haber limpiado el barro y pasar página, pero se puso a documentar la tragedia.

Pasé muchos meses sin llegar a comprender cómo nos había pasado lo que nos había pasado. No entendía la geografía, ni la meteorología, ni el comportamiento de la Administración. Ha sido una forma de entender lo que nos pasó. Y lo que pasó fue un caso claro de ineficacia política. La riada no se habría podido evitar, pero sí las consecuencias. No murió ni un solo japonés.

"Pasé muchos meses sin llegar a comprender cómo nos había pasado lo que nos había pasado"

¿Es significativo?

El 28 de octubre , con la información facilitada por la Agencia Española de Meteorología (AEMET), la Embajada de Japón contactó con todos los ciudadanos japoneses que estaban en la provincia de Valencia y les dio indicaciones muy precisas para que no murieran. Hoy sabemos que cuando se constituyó el Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrado), a las 17 horas, ya había muchos muertos.

¿Se ve capaz de señalar con el dedo a los responsables últimos?

Las responsabilidades penales las debe determinar la justicia, pero me gustaría que el peso de la ley cayera sobre los que tenían la competencia para salvar las vidas que no se salvaron. Si el proceso siguiera esa línea, se tomaría mucho más en serio a quién se pone al frente de los organismos.

"Me gustaría que el peso de la ley cayera sobre los que tenían la competencia para salvar las vidas que no se salvaron"

Han entrevistado a decenas de testigos y responsables. ¿Se lo pidieron al 'president' Mazón?

Pedimos entrevistas a la Generalitat y nos dijeron que no. Pero accedimos a los informes que se han emitido a petición de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, y de las declaraciones de la Generalitat se desprende que los técnicos no han podido demostrar su capacidad.

¿Qué pregunta le haría al 'president'?

Tras sus declaraciones en la primera entrevista que dio en 11 meses, le preguntaría si sería capaz de mirar a los ojos a las víctimas, a quienes no ha recibido, ni reconocido, ni mostrado respeto. Puedo entender que los responsables se construyan relatos ("obramos con la información que teníamos", "actuamos con los medios disponibles"), pero no es el relato de la Embajada de Japón.

"Al 'president' Mazón le preguntaría si es capaz de mirar a los ojos a las víctimas, a quienes no ha recibido, ni reconocido, ni mostrado respeto"

Personalmente, ¿qué ha sacado a limpio del cataclismo?

Tenía un autoconcepto de mí muy pobre. He visto muchas veces 'Titanic' y hay una escena en la que Jack y Rose salvan a un niño y, al dejarlo en manos de su padre, ven que este elige el camino en el que se los lleva el agua, y siempre pensaba: "Esa sería yo". Pero he visto que soy más fuerte de lo que creía, y que tomé alguna buena decisión. Tenía que haber dado clase en Castellón, pero no quise comprometer a mis alumnos ni a mí y la cancelé. He cuidado de los míos, he hecho lo posible por ayudar y he podido dormir tranquila.

¿Y a los demás qué nos dice?

Que el cambio climático es un hecho, y que su negación es otro hecho. Tenemos que saber que cuando vamos a votar, estamos eligiendo un proyecto que tiene repercusión en los impuestos que vas a pagar, en las horas que vas a trabajar, en los derechos que vas a disfrutar, pero también en la postura frente al cambio climático. Nunca ha llovido con esta virulencia. Nunca tuvimos veranos tan abrasadores. Esto que nos ha pasado le puede pasar a cualquiera.

"Para lo griegos los 'idiotas' eran los que, pudiendo trabajar para la sociedad, trabajaban para ellos mismos. La política ahora está llena de idiotas"

¿No le entran ganas de volver a la política?

No. Yo creo en una interpretación libre de la palabra 'idiota'. Para los griegos, los 'idiotas' eran los que, pudiendo trabajar para la sociedad, trabajaban para ellos mismos. La política ahora mismo está llena de idiotas.