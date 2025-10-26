Opinión | Hacienda
¡Autónomos, gritad!
Los trabajadores autónomos son muy productivos y los que a menos bajas por enfermedad se acogen, pero a su vez, constituyen el eslabón más frágil de la cadena laboral
Me pesa la merluza y resopla la pescadera: nos obligan a comprar una báscula nueva, que cuesta más de 1.000 €, para controlarnos la última sardina. Hacienda se mete en la caja. Los comerciantes están obligados a partir de 2026 a adquirir unos dispositivos que directamente envían los tickets al fisco. También el año que viene, empresas y autónomos deberán entrar las facturas con el VeriFactu, el sistema informático que las registrará al instante en la Agencia Tributaria. Más control, más digital y más caro.
Mientras tanto, la UE envía un requerimiento al gobierno español por hacerse el loco y no aplicar la directriz europea vigente este año 2025, que exime de incluir el IVA en sus facturas a autónomos y pymes hasta 85.000€ anuales. En eso, sale Feijoo, y como si de una medida suya de gracia se tratara, promete que, si él gobierna, perdonará el IVA a los autónomos hasta precisamente los 85.000€. Tomadura de pelo de los dos.
La ministra de Seguridad Social, Elma Saiz, ante la oleada de quejas por la anunciada subida de tarifas a los autónomos, de momento la ha congelado. En los primeros tramos, o sea ante los más débiles, era una pura extorsión. Y no pestañea cuando se reafirma en que, aunque un trimestre un autónomo no facture nada, continue pagando.
Los trabajadores autónomos son muy productivos y los que a menos bajas por enfermedad se acogen, pero a su vez, constituyen el eslabón más frágil de la cadena laboral. Aunque empiezan a agruparse, no pueden permitirse estar de huelga, ni ir cortando calles. Por eso, gobiernos que dicen ser de izquierdas o los de derechas abusan de ellos. Me parece intolerable maltratar así a personas emprendedoras que levantan proyectos contra su propio riesgo.
Por la peluquera, el fotógrafo, el informático, la carnicera y el mecánico, 550.000 autónomos en Catalunya, quiero acordarme de mi admirado cantautor José A. Labordeta. De mayor fue diputado en el Congreso por la Chunta Aragonesista. Un día, hastiado de que no quisieran escuchar su voz, gritó a sus señorías: "A la mierda, váyanse a la mierda".
Suscríbete para seguir leyendo
- La OCU analiza 91 aguas embotelladas y su veredicto es claro: la mejor opción es también la más barata
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas
- Se han cargado nuestro descanso': irritación vecinal en el Gornal de L'Hospitalet por el ruido de las pistas deportivas de una escuela
- Bajar las pensiones a toda costa
- El primero de los 10 trenes lanzadera de Ferrocarrils de la Generalitat al aeropuerto de El Prat comienza las pruebas
- Inditex y Alcampo se intercambian terrenos para construir oficinas y un nuevo centro comercial en Sant Adrià a partir de 2027
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- Paquete no entregado por no estar en casa': el volumen de trabajo y las penalizaciones, detrás de este 'truco' de los repartidores