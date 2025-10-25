Más talento

El mercado de la vivienda muestra una gran paradoja: nunca había habido tanta demanda y nunca se habían construido tan pocos pisos. En 2024, según el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, solo se acabaron 100.980 viviendas en España, lejos de las 658.510 de 2006. El desequilibrio es evidente y las causas, conocidas: maraña burocrática, carencia de profesionales cualificados y falta de suelo disponible. Es imprescindible superar estos obstáculos.

En cuanto a la telaraña burocrática, se ha convertido en un auténtico cuello de botella. En Barcelona, por ejemplo, la media de espera para obtener una licencia de obra ha pasado de 5,1 meses en 2019 a 9,5 meses en 2024, según una encuesta del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya. En algunos municipios, los plazos pueden llegar a los 19 meses. Esta lentitud tiene un impacto directo en los costes, retrasa la entrada de viviendas en el mercado y agrava la presión sobre los precios. El segundo gran problema es la falta de mano de obra cualificada. Según la Cambra de Comerç de Barcelona, el 60% de las empresas del sector de la construcción señalan la falta de profesionales como uno de los principales obstáculos para su desarrollo. Este déficit, sumado al envejecimiento de las plantillas, limita la capacidad de producir vivienda al ritmo necesario. Tampoco se ha podido atraer a suficientes jóvenes ni, especialmente, a mujeres. Aunque su presencia crece –las mujeres representan ya cerca del 11% de los ocupados en la construcción en España, según la Fundación Laboral de la Construcción–, sigue siendo muy baja. Las condiciones laborales, la percepción social y las dificultades de conciliación frenan su incorporación. El tercer factor es la carencia de suelo disponible. En muchos municipios, la planificación urbanística ha quedado desfasada y la escasez de terrenos edificables limita iniciar nuevos proyectos. Sin una política de suelo más activa, resulta difícil aumentar la oferta de vivienda.

Para avanzar es necesaria una mirada integral. En primer lugar, simplificar y agilizar los trámites administrativos, con plazos máximos claros y la aplicación del silencio positivo cuando no exista respuesta dentro del plazo establecido. En segundo lugar, apostar por el talento: impulsar la formación profesional dual, actualizar los programas formativos, reconocer mejor las carreras técnicas y hacer atractiva la construcción para jóvenes y mujeres, evitando la fuga de talento hacia otros sectores. Por último, es urgente activar suelo y aumentar la promoción de obra nueva, especialmente de vivienda asequible. Sin un incremento de la oferta, la demanda seguirá presionando a los precios y dificultando el acceso.

Si queremos resolver la crisis de la vivienda, hacen falta menos burocracia, más suelo, más promoción y más talento. Es necesario pasar de la fragmentación a la colaboración entre Administraciones, empresas y Formación Profesional. Solo con acción y cooperación podremos construir el futuro que necesita la sociedad.