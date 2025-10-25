¿Es bueno que el dueño de Burger King compre la universidad Alfonso X?

Los grandes fondos de inversión internacionales intensifican su ofensiva sobre las universidades privadas españolas. En este contexto debe entenderse la compra de la Universidad Alfonso X el Sabio (UAX) por parte del fondo británico Cinven. El también propietario de Idealista y Burger King pagará más de 2.000 millones por la institución educativa, que hasta ahora estaba controlada por otro fondo, CVC. Cinven ha presentado una oferta tan competitiva que ha dejado sin ninguna opción al otro rival que pujaba por la UAX: la unión de las gestoras PAI Partners y Providence. Esta adquisición es la segunda operación de gran calado en el sector, después de que el fondo sueco EQT se hiciera con la Universidad Europea, también por 2.000 millones.

La transacción es mucho más que una simple inyección financiera multimillonaria para los vendedores. La entrada del fondo británico confirma el valor de la educación superior española como destino para la inversión. Además, dota de recursos financieros a una institución que puede acelerar sus planes de expansión y modernización para hacerse un sitio entre las grandes universidades privadas de referencia en Europa. Todo ello debería ayudarle a captar mayor talento docente y a firmar alianzas estratégicas con otras instituciones. Si es así, será más fácil que la universidad, que tiene su campus principal en Villanueva de la Cañada (Madrid), gane en calidad educativa y ofrezca un mejor servicio a los alumnos, volcándose en la innovación tecnológica, la investigación aplicada y la conexión con el mercado laboral.

La operación genera, sin embargo, riesgos que no pueden obviarse, como el reputacional. ¿Los nuevos dueños priorizarrán la mejora de la educación o solo buscarán la rentabilidad, y el retorno de la inversión, como creen los críticos de este tipo de operaciones y algunos sectores del Gobierno?

Con todo, que los fondos internacionales confíen en la UAX es una buena noticia para la universidad privada española y para el sistema educativo en su conjunto, que mejora con la competencia y la pluralidad de modelos.