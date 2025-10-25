Anna Balletbó: fuerte, valiente y decidida

La exdiputada del PSC Anna Balletbò / FERRAN NADEU

Golpeada por la pérdida de nuestra compañera Anna Balletbò, reflexiono sobre el legado de una socialista comprometida, pero sobre todo de una mujer que accedió a la representatividad política en un momento de silencio público para las mujeres. Ella fue una de las que rompió barreras y estereotipos, abriendo camino para todas las que hoy nos debemos al servicio público.

La recuerdo fuerte, valiente y decidida, siempre luchando por hacer escuchar la voz de sus compañeras de generación, y también de sus sucesoras, porque creía firmemente en el acento femenino de la política y le dedicó toda su carrera, su vida. Nunca se encogió y su activismo se mantuvo intacto hasta el final. Siempre estaba ahí, siempre trabajando a favor de los valores y principios democráticos. «Poder ayudar a los demás significa dos cosas: que tienes por dar y que siempre recibes mucho más de lo que das», decía.

Sentirse útil

Desde sus inicios, trabajó por el proyecto socialista con tesón y constancia, sobre todo en los momentos más difíciles. Vivió una época irrepetible de reformas sociales, de lucha por la igualdad de derechos, para obtener el autogobierno de Catalunya, para modernizar España, y se sentía afortunada porque, pese a las dificultades, pudo dedicarse a lo que le gustaba y que le permitía sentirse útil.

En un tiempo en que la acción política debía ser más transformadora que nunca, en un momento en que las mujeres no tenían la representación que les correspondía, Anna levantó la voz y construyó los pilares de unos derechos por los que nunca dejó de trabajar. Con firmeza y dedicación, la misma que demostraba día a día con sus sucesivas responsabilidades. Como servidora pública, como mujer comprometida, como trabajadora incansable por el conjunto del socialismo catalán, como profesional de la comunicación y como presidenta de la Fundación Internacional Olof Palme.

Firme defensora de los espacios de reflexión, como las Jornadas Económicas de S’Agaró que organizaba anualmente y reunían algunas de las personalidades políticas, económicas y empresariales del momento, creía en el diálogo y el consenso, no como un final, sino como el principio del único camino posible para construir, juntos y juntas, un futuro mejor.

Su legado es inalcanzable, como lo era su capacidad para estar junto a sus compañeros y compañeras en su labor para hacer avanzar al país. Su implicación política es y será un referente porque siempre puso a las personas y sus necesidades y anhelos en el centro de sus preocupaciones y ocupaciones. Por eso todos y todas le debemos tanto.

Hace unos días, la Escuela Feminista Dolors Renau homenajeaba y reconocía a las Gigantes del PSC, las mujeres socialistas que han construido el partido, algunas, como Anna, desde el activismo político en primera línea, y otras de manera silenciosa y discreta, pero todas desde el compromiso firme con la ciudadanía y con los valores del socialismo democrático. Anna, una gigante del PSC. Te echaremos mucho de menos y siempre te recordaremos.