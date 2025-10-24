Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Opinión | NADA ES LO QUE PARECE

Albert Sáez

Albert Sáez

Director de EL PERIÓDICO

La vivienda, a la deriva en Catalunya

Construcción de viviendas.

Construcción de viviendas. / Europa Press

Foment del Treball y APCE han denunciado este jueves el bloqueo político que impide suavizar la reserva del 30% de los pisos de nueva construcción para vivienda social o asequible. Una medida que ha paralizado la promoción de pisos nuevos en la ciudad. Al único que citan con nombres y apellidos es al alcalde Jaume Collboni al que consideran preso del “colauismo y del tripartito del decrecimiento”. Una opinión, respetable como todas. Quizás si hablamos de bloqueo habrá que ver también que otros actores intervienen. Se podría hablar, también dentro del ámbito de las opiniones, de que el grupo municipal de Junts, por ejemplo, estaría preso del “procesismo y del bipartito del legitimismo”. La foto igual sería más completa y la denuncia que hacen todavía más justificada: hay una mayoría social en la ciudad de Barcelona a favor de revertir esa medida que no hay manera de que se articule en la sala de plenos del ayuntamiento. En julio, cuando hubo un acuerdo prácticamente cerrado, desde Waterloo se vetó con un argumento que inhabilita cualquier vía negociadora: “no se puede pactar nada con los del 155”. El teniente de alcalde Jordi Valls tendrá más o menos margen de negociación, pero lo que seguro que no puede ofrecer es retroceder en la historia.

Ahora, Junts, necesitado de tener cuota de pantalla en la negociación presupuestaria y de gestos que se interpreten en la Moncloa como amenazas reales, esgrime que las contraprestaciones a un hipotético pacto para amansar el 30% deberían incluirse en las ordenanzas fiscales que Collboni va a sacar adelante con quienes están dispuestos a apoyarle, Esquerra y según y como los Comuns. No es muy diferente a lo que está ocurriendo en la otra ribera de la plaza Sant Jaume donde aún resuenan las palabras del president Illa el miércoles en el Parlament cuando se abrió a poner límites a la compra especulativa de viviendas en base a un dictamen jurídico solicitado por los de Colau en el AMB. El legitimismo condena a Catalunya a parecer una república soviética. Pero no repartamos mal la responsabilidad.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
  2. Bajar las pensiones a toda costa
  3. La Fiscalía censura al juez Peinado por 'delegar' en la UCO 'ciertas actuaciones' del caso Begoña Gómez
  4. El patrimonio de Juan del Val: empresas, un chalé de lujo y un gran éxito literario
  5. La inyección pública de 6.580 millones de euros a Indra levanta ampollas entre las compañías de defensa
  6. Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
  7. Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del Papa Francisco
  8. Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas

El PNV no descarta un adelanto electoral de Sánchez mientras Vox aprieta en León, Aragón y Extremadura

El PNV no descarta un adelanto electoral de Sánchez mientras Vox aprieta en León, Aragón y Extremadura

¿Sabías que la superficie de un pulmón equivale al área de una cancha de tenis? Descubre más curiosidades sobre este órgano esencial

¿Sabías que la superficie de un pulmón equivale al área de una cancha de tenis? Descubre más curiosidades sobre este órgano esencial

Así es la 'extreme house' de Barcelona en la que hay que asumir legalmente “el riesgo de muerte”

Así es la 'extreme house' de Barcelona en la que hay que asumir legalmente “el riesgo de muerte”

La vivienda, a la deriva en Catalunya

La vivienda, a la deriva en Catalunya

Tejero y nuestra memoria colectiva

Tejero y nuestra memoria colectiva

Ni galletas “enriquecidas” ni zumos: las claves de un desayuno o una merienda saludable

Ni galletas “enriquecidas” ni zumos: las claves de un desayuno o una merienda saludable

Impulsar la ecología que protege ante el cambio climático

Impulsar la ecología que protege ante el cambio climático

La 080 Reborn culmina la semana de la moda con un viaje poético al renacimiento de la ropa de segunda mano

La 080 Reborn culmina la semana de la moda con un viaje poético al renacimiento de la ropa de segunda mano