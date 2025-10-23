Los editoriales están elaborados por el equipo de Opinión de El Periódico y la dirección editorial
Por la estabilidad energética
Mantener Almaraz operativa hasta 2030 no es una decisión gratuita sino responsable, ya que su aportación la convierte en un elemento clave para la seguridad energética y el interés nacional
Las eléctricas elevan la presión al Gobierno para salvar las nucleares en pleno miedo a otro apagón
El Gobierno no se fía y avisa de que mantiene todas sus “líneas rojas” para estudiar la prórroga de Almaraz
El 1 de noviembre vence el plazo para que Iberdrola, Endesa y Naturgy presenten al Consejo de Seguridad Nuclear la documentación necesaria para ampliar la vida de la central cacereña de Almaraz, el cierre de cuyos dos reactores está programado para 2027 y 2028. A diez días del cierre administrativo, las eléctricas han intensificado su ofensiva para solicitar una prórroga que hasta hace pocos meses defendían con discreción, impulsadas por un cambio de escenario después de que el gran apagón de abril haya devuelto el debate nuclear al centro de la agenda energética.
La red eléctrica española sigue mostrando vulnerabilidades, con una capacidad de almacenamiento limitada y una excesiva dependencia del gas como respaldo. Tras el apagón, cuyas causas aún no se han esclarecido, Red Eléctrica ha advertido sobre graves alteraciones de tensión y la urgencia de medidas para reforzar la estabilidad del suministro. En este contexto, mantener Almaraz operativa hasta 2030 no es una decisión gratuita sino responsable, ya que su aportación, que cubre cerca del 7% del consumo nacional y genera electricidad libre de emisiones, la convierte en un elemento clave para la seguridad energética y el interés nacional.
Iberdrola, Endesa y Naturgy han rebajado sus condiciones y han aceptado aplazar la vieja batalla fiscal. Ya no condicionan la solicitud de prórroga a una rebaja inmediata de impuestos, aunque mantienen el objetivo de revisar a medio plazo la carga tributaria del sector. Por ahora, se conforman con la reducción progresiva de la tasa regional -más de 80 millones anuales- prometida por el Gobierno extremeño. No es un gesto altruista pero sí abre la puerta a una negociación que parecía bloqueada. En cambio, el Ministerio para la Transición Ecológica mantiene firmes sus tres líneas rojas: seguridad, garantía de suministro y cero impacto en el recibo de consumidores o en el bolsillo de los contribuyentes. Unas condiciones que no deben usarse como excusa para eludir el debate de si España está dispuesta a asumir los costes de prescindir de su parque nuclear antes de que las renovables garanticen un suministro estable y competitivo.
El Gobierno lo sabe y aunque su desconfianza hacia las eléctricas persiste, debe afrontar la disyuntiva y aceptar que el calendario de desconexión acordado en 2009 corresponde a un sistema que ya no existe. Entonces, las renovables eran una promesa y hoy son clave, aunque aún insuficientes sin un respaldo estable. Por ello, una prórroga nuclear en condiciones, con garantías de seguridad, un marco fiscal razonable y un calendario realista, no sería rendirse al pasado, sino apostar por la estabilidad mientras se consolida el futuro y se evita otro apagón. España necesita certezas. No gestos ni excesos ideológicos, sino un Gobierno que entienda que la transición energética no se decreta sino se construye. Almaraz y quizás también otras centrales nucleares deben seguir siendo, por ahora, el escudo que proteja al país de tropiezos en el camino de la electrificación de nuestro consumo energético, y eso es algo que la ciudadanía respalda ampliamente, consciente de la necesidad de garantizar un suministro estable y seguro mientras las renovables se consolidan.
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- Bajar las pensiones a toda costa
- La Fiscalía censura al juez Peinado por 'delegar' en la UCO 'ciertas actuaciones' del caso Begoña Gómez
- El patrimonio de Juan del Val: empresas, un chalé de lujo y un gran éxito literario
- La inyección pública de 6.580 millones de euros a Indra levanta ampollas entre las compañías de defensa
- Científicos españoles dan con la clave del cometa 3I/ATLAS: lo identifican como una 'cápsula del tiempo primordial
- Denuncian a Antonio Pelayo, sacerdote y corresponsal de Antena 3 en Roma, por supuesta agresión sexual a un periodista tras la muerte del Papa Francisco
- Una concejala socialista de Sant Sadurni d'Anoia pide el indulto para evitar que la separen de sus hijas