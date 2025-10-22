Opinión | Nuestro mundo es el mundo
Sarkozy, prisión. Macron, ¿dimisión?
Francia sufre una grave crisis económica y política, pero una fragmentada mayoría parlamentaria se opone a unas nuevas elecciones que darían más fuerza a la extrema derecha
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Bajar las pensiones a toda costa
- La inyección pública de 6.580 millones de euros a Indra levanta ampollas entre las compañías de defensa
- El local de Madrid que recicla cada día 50 maletas perdidas en los aeropuertos españoles: 'Hemos encontrado hasta un microondas
- Las subastas de maletas perdidas en aeropuertos se extienden por Europa: 'El precio de salida son ocho euros
- Hacienda tiene pendiente desde enero que los autónomos que ingresan hasta 85.000 euros puedan excluir el IVA en sus facturas
- Tiene paro cero y sueldos de hasta 70.000 euros: la carrera científica más ignorada en España
- Karmele Marchante reaparece para destrozar a Rodríguez Menéndez tras su muerte: 'Se ha ido al infierno una rata
- La estación fantasma de Correos despierta por primera vez tras medio siglo en la penumbra