¿Es posible un nuevo modelo de gestión y gobernanza en los aeropuertos de Catalunya?

En las últimas semanas se ha recuperado el interés por parte de varios territorios en participar en la gestión y gobernanza de los aeropuertos, lo que ha provocado un contundente rechazo por parte del mayor accionista privado y de la empresa gestora. La situación no es nueva, en Catalunya tiene importantes antecedentes y se trata de una reivindicación histórica por unos u otros motivos.

La reacción del gestor ha sido trasladar a las administraciones públicas competentes la fortaleza y las ventajas del vigente modelo aeroportuario y la necesidad de respetar el marco legal y constitucional vigente, considerando clave mantener la propiedad y no fragmentar la red.

La actual estructura pública-privada ha permitido al gestor aeroportuario adoptar un estilo de gestión más empresarial, lo que ayuda a maximizar ingresos y reducir costes. Todo ello permite disponer de unas excelentes infraestructuras aeroportuarias sin coste para las arcas públicas, pero también desventajas, por la poca flexibilidad derivada de una gestión centralizada que dificulta, por ejemplo, una solución adecuada a la problemática existente en los aeropuertos regionales.

La flexibilidad en el entorno actual es clave a fin de adaptarse a los cambios en el mercado y la colaboración entre entidades públicas y privadas es esencial para el desarrollo y la gestión de los aeropuertos. Los gestores aeroportuarios y autoridades deben actuar de forma coordinada, combinando incentivos tarifarios, acuerdos de desarrollo de rutas y estrategias de diversificación de mercados. No se trata de romper el modelo sino de mejorarlo.

En este contexto, ¿la participación del territorio en la planificación y en la definición del posicionamiento estratégico del aeropuerto de Barcelona y de los aeropuertos de Girona-Costa Brava y Reus representa un riesgo o una fortaleza? En mi opinión, claramente una fortaleza, que facilitaría la toma de decisiones. Los aeropuertos no son islas dentro del territorio, son infraestructuras estratégicas y su demanda depende del atractivo del territorio.

En las recientes comisiones técnicas entre Generalitat-Estado se ha observado una clara desproporción técnica para tratar temas operativos y aeroportuarios (por no disponer de conocimientos aeronáuticos), reflejo de la mínima estructura aeroportuaria en la Generalitat, lo que comporta que, históricamente, tengamos una actitud pasiva en el posicionamiento estratégico de los aeropuertos de Catalunya, a la espera de lo que nos proponen. Sería interesante, para corregirlo, crear una estructura aeroportuaria en el organigrama de la Generalitat, que reconozca su importancia y lo dote de recursos de nivel.

Para ello, el cumplimiento del acuerdo de investidura del Govern con la posible creación del Consell Rector Aeroportuari de Catalunya, en sustitución del actual comité de coordinación aeroportuaria, parece un interesante avance en esta dirección, definiendo un nuevo modelo de participación en la gestión y gobernanza que permita al Govern de la Generalitat acordar con el Gobierno del Estado un papel determinante en el posicionamiento estratégico de los aeropuertos catalanes.

Para dar soporte al nuevo modelo, la creación de l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya que centralice las competencias propias de la Generalitat que tengan relación con la política aeroportuaria permitirá una mejor coordinación institucional, que puede ser clave para que el territorio tenga voz propia sobre el futuro aeroportuario y un paso importante para colocar a los aeropuertos 'en el mapa' de la Generalitat como infraestructuras estratégicas.

Estamos, por tanto, ante una oportunidad de mejorar cualitativamente la gestión y gobernanza de la red aeroportuaria, con un mayor compromiso y participación de cada uno de los territorios a los que sirven estas infraestructuras estratégicas.