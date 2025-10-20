Más plazas para estudiar Medicina

Médicos en el Hospital de Can Ruti. / Joan Cortadellas

La Generalitat de Catalunya está comprometida con el esfuerzo de aumentar las plazas universitarias de los estudios de Medicina. Lo hizo explícito el president Salvador Illa el pasado 7 de octubre ante el Parlament, cuando fijó como objetivo aumentar el número de plazas en un 50% en seis años. De lograrse, supondría pasar de las actuales 1.333 plazas a 2.000. En estos momentos, tres proyectos de nuevos grados de Medicina están en marcha. El que se encuentra más avanzado es el de la Universitat Ramon Llull, que ya ha recibido el semáforo verde de la Agència de Qualitat Universitaria (AQU), y que prevé abrir sus puertas el próximo curso, 2026-2027. Trabajan en esta dirección también CEU Abat Oliva y la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC). La conselleria cuenta también con que las universidades públicas que ya ofrecen Medicina incrementarán su capacidad y podrán formar a más estudiantes.

Un argumento claro a favor del aumento es la enorme demanda que, año tras año, registran los estudios de Medicina, que son los más solicitados, lo que hace que la nota mínima para poder acceder al grado se dispare. En el presente curso, la nota de corte se situó en todas las universidades públicas por encima del 12. El ministerio de Sanidad, por su parte, lleva desde 2023 propiciando la creación de nuevas plazas. Se señala que, si bien no existe hoy por hoy un problema de falta de médicos en España, sí hay que trabajar teniendo en cuenta las necesidades del futuro, cuando se prevé que se produzca un déficit de facultativos, sobre todo en determinadas especialidades y zonas geográficas.

Como señalan profesionales y expertos, el esfuerzo para incrementar el número de médicos no puede llevarse a cabo de forma aislada, es decir, no pasa únicamente por aumentar el número de alumnos de Medicina. Hay que tener en cuenta otros factores vinculados a esa decisión. Uno de ellos, muy importante, es planificar al mismo tiempo la formación de especialistas en determinadas áreas, algo que pasa por la adaptación de los estudios de MIR. Algunas de las especialidades en las que se prevé que faltarán facultativos son Medicina de Familia, Geriatría y Psiquiatría. Otro de los aspectos a considerar son, por ejemplo, las prácticas, pues el incremento de estudiantes en los grados hará que se requieran más plazas de prácticas en centros médicos. Todo lo dicho exige una planificación integral y a medio y largo plazo. Esta planificación no debe marginar ningún aspecto y ha de basarse en una prospección de futuro cuidadosa y lo más precisa posible, pues es mucho lo que, como sociedad, nos jugamos en esta cuestión. No se puede improvisar ni trabajar pensando solo en los próximos años.

Los estudiantes enfatizan, no sin razón, la necesidad de invertir en mejorar la calidad de la formación de los grados de Medicina. Asimismo, temen que, si aumenta el número de médicos, se produzca una saturación del mercado laboral. Es evidente que el aumento de plazas para estudiar Medicina no puede producirse en detrimento de la calidad de los estudios. Debería ocurrir justo lo contrario, pues sería un sinsentido que en el futuro dispongamos de más médicos pero peor formados que en la actualidad. Otro asunto pendiente, pero estrechamente relacionado con la calidad de nuestra sanidad pública, es la de las condiciones de trabajo y de salario de los facultativos, un asunto que empuja a muchos profesionales a emigrar al extranjero atraídos por mejores oportunidades laborales.