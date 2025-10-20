Nueva ley contra 'deepfakes'

¡Bienvenida la nueva ley revolucionaria en Europa! Llegan nuestros derechos contra 'deepfakes', protección de identidad digital y propiedad intelectual: hablamos de derechos humanos.

Dinamarca ha aprobado una ley revolucionaria: los ciudadanos ahora poseen los derechos sobre su cara, su voz y su cuerpo. Una guerra abierta contra los 'deepfakes'.

Es la primera ley de este tipo en Europa. Si alguien usa el rostro, voz o cuerpo en un 'deepfake', ahora los daneses tendrán pleno poder legal para exigir que lo eliminen. En la era de los clones, copias y falsificaciones, Dinamarca dice: “Tú eres tu propia propiedad intelectual”.

Un paso de gigante para la identidad digital plena. No es solo sobre identidad. Se trata de ser dueño de nuestro “yo” digital. El ministro de Cultura nos lo deja claro: “Cada persona debe ser dueña de su propia imagen en la era de la IA y no es solo regulación”.

Estamos viviendo una declaración de derechos humanos mayúscula actualizada este 2025. La ley señala directamente los usos dañinos: pornografía falsa, estafas, propaganda política falsa y sigue protegiendo parodias y sátiras, defendiendo la libertad de expresión. Una gran victoria.

Tres derechos clave que otorga esta ley, una vez aprobada: exigir que eliminen contenido generado con nuestra imagen o voz, reclamar compensación si sufrimos daño y obligar a las plataformas a rendir cuentas si alojan 'deepfakes'. Grandes multas para plataformas que no retiren contenido falso, tiempos obligatorios para eliminarlo y supervisión para rastrear el uso de la IA en la red. Esta ley es bravísima.

Los 'deepfakes' nos explotan como bombas a los seres humanos dañándonos lo más grande (no son ya solo vídeos graciosos en TikTok, se usan para influir en elecciones, estafar millones a empresas y extorsionar a ciudadanos comunes). Lo han vivido y sufrido demasiadas personas, incluyendo a nuestros mayores e infancia: clones de voz, intercambio de rostros, discursos políticos falsos de precisión escalofriante, estafas a cualquier ciudadano de a pie logrando engañar al más pintado y pornografía de tentáculos venenosos devastadores que ha acabado con vidas humanas.

Vivimos la entrada de la crisis de confianza digital. Por ello, esta ley ahora es un giro radical en cómo entendemos la identidad. Ya no es algo que simplemente somos. Es algo que poseemos. Digitalmente. Legalmente. Personalmente.

El mundo está observando a Dinamarca. Si tiene éxito, una ola de nuevas leyes se expandirá por el mundo. Acaba de abrirse una nueva frontera en ética de inteligencia artificial, derechos digitales y autodefensa digital. ¡Celebrémoslo y hagámoslo aquí!

Porque las cosas se hacen haciéndolas, es la única manera que conozco: pura acción. Desde el agradecimiento y felicitación por este paso de Dinamarca que es pura esperanza, un gran avance sentando precedente en Europa, abriendo camino al resto de países y aportando luz al mundo.

Un mundo mejor sí es posible, haciéndolo con y para todas las personas. Y Europa lo estamos haciendo. Vivir en paz: con seguridad y protección, que nos aporta tranquilidad, como hace esta nueva ley. Estamos en el camino: equidad, diversidad, género e inclusión son el camino hacia la paz por ser completamente transversales, estando en todas las áreas de la vida.

Ahora toca apostar por la responsabilidad política y legislativa de nuestro país. Pedir que destinen recursos que son dinero y humanos, mediante especialistas para hacer realidad esta ley aquí. Si todos hiciéramos lo que debemos hacer (las cosas bien y directamente a la primera, para no perder tiempo) leyes como esta no harían falta.

Los seres humanos somos buenos por naturaleza. O así lo creo. Seres de luz que iluminamos. Cada uno tenemos el poder de decidir, desde nuestra libertad más personal, cuánto iluminamos al resto. Compartir es querer y brillar juntos.

Necesitamos vivir en paz. Por sostenibilidad. Por bienestar. Por economía. Por productividad y un largo etcétera. ¡Menos hablar de y más realidad, por favor! Focalización y acción. Empezando por el ser humano, que somos las personas (el principio y fin de todo) con nuestros derechos humanos. El mundo puede ser democrático y libre, equitativo y justo. Y el momento contra el 'deepfake' es ahora. Adelante!