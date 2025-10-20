Querer ser líder

Hace dos años llamé a Fráncfort a Luis de Guindos, vicepresidente del BCE, para inquirir sobre la evolución de los tipos de interés. Me respondió rápido, pero me dijo que la semana siguiente estaría en Barcelona. Podríamos hablar con más calma.

- ¿En Barcelona? ¿Para qué? -En la academia de Duran, ya es el segundo año que voy. Quedé sorprendido y pregunté. Es la Academia Europea Leadership que fundó Duran Lleida, el antiguo líder democristiano de la CiU de Jordi Pujol, con el objetivo de formar jóvenes profesionales para liderar el futuro. Y el pasado viernes 10 la academia abrió ya su quinto curso con la lección de Carmen Calvo, ministra de Zapatero, vicepresidenta del primer Gobierno Sánchez y actual presidenta del Consejo de Estado.

La academia la fundó y la preside Duran y la dirige Francesc Pardo, doctor ingeniero de Caminos y profesor de la Politécnica. El objetivo es la formación de futuros líderes, con un curso de 100 horas lectivas en 16 sesiones cada año y va dirigida a jóvenes de entre 22 y 32 años. No está pensada solo para políticos, que nunca pasan de ser una cuarta parte de los alumnos, sino que se busca una gran transversalidad. Se seleccionan por currículum 30 aspirantes -la demanda es superior a la oferta- que deben abonar una cuota simbólica de 350 euros. La idea de partida es que Catalunya necesita líderes con la máxima excelencia y el programa está centrado y pensado desde una perspectiva europea. Así, entre las sesiones hay una dedicada a las instituciones catalanas (en el Parlament), otra a las españolas (Congreso y Senado) y una tercera a las de Bruselas (Comisión y Parlamento), que se desarrolla en la capital comunitaria.

La apuesta es que, más allá de conocimientos, el contacto directo entre alumnos y profesores, que muchas veces son líderes sociales, aporte valor añadido. A la calidad por el contacto y el diálogo a fondo. En la lista de profesores hay políticos y expolíticos como el italiano Enrico Letta, Joaquín Almunia, Miguel Ángel Moratinos, Amanda Touré, antigua primera ministra de Senegal, Jaume Duch, José Manuel Albares…También economistas y empresarios, como Antón Costas, Oriol Amat, Toni Llardén (Enagás), Amancio López Seijas (Hotusa), Maurici Lucena (Aena), José Crehueras (Planeta), Antoni Brufau (Repsol)…Y el politólogo Victor Lapuente. También una sesión a dúo de Joan Rosell, expresidente de la CEOE, y Pepe Álvarez, secretario general de la UGT.

Tengo curiosidad en escuchar la lección de la ahora muy discreta Carmen Calvo. Dice que, sin respeto a las leyes, no hay Estado de derecho ni democracia. Y replica, categórica y citando a Angela Merkel: “claro que podremos aguantar el Estado del bienestar, lo otro sería mucho más caro”. Insiste en que el liderazgo exige apostar por la innovación y no abandonar nunca la autenticidad y el pensamiento propio. Aunque sea ir contra corriente. ¿Dejó por eso de ser vicepresidenta? Ya en la calle le pregunto si Sánchez podrá acabar la legislatura: “yo no lo dudo… pero”.