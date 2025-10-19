Es un alto el fuego. Solo eso y ni siquiera se cumple ¿Será posible la paz? Antes de la guerra Gaza era una cárcel a cielo abierto, controlada por el ejército de Israel era fácil perpetrar la masacre que ha trasformado la prisión en un cementerio de escombros. No quedan casas, ni escuelas, tampoco quedan hospitales y aunque la Mezquita centenaria de la capital, milagrosamente en pie, ha reanudado los rezos del viernes, no queda rastro de las plantas para desalinizar agua, ni depuradoras, ni tampoco quedan más que escombros de las centrales que proporcionaban algo de electricidad. Celebramos el alto el fuego, pero ¿cómo rescatar a los palestinos de esta ruina?

Es imposible hablar de paz bajo 50 millones de toneladas de ruinas. En cualquier guerra, un proceso de paz conllevaría unas responsabilidades para vencedores y vencidos. Aquí sabemos que no habrá segunda fase y repliegue israelí hasta que Hamas no entregue las armas. Pero si llegamos a ese punto ¿Tendrá alguna responsabilidad el país que ha destruido impunemente casas, hospitales y aulas?

Estamos en los albores de un alto el fuego similar al que hay en el Líbano, donde el ejército israelí se permite seguir disparando por el solo hecho de poner líneas imaginarias de defensa en las que los soldados tienen derecho para disparar, haya o no una amenaza evidente. Desde el acuerdo se cuentan 38 palestinos muertos. Esperemos que el alto el fuego dure a pesar de que se ha violado.

Es lo único que hay, la paz es otra cosa. Un plan que niega la acción a una de las partes no puede traer la paz. Ni el cese de los ataques ni la entrada de ayuda, también restringida, van a generar progreso político ¿Cuándo empezarán los años dorados que augura Donald Trump? Sin devolver el control de sus instituciones a los palestinos y sin humanizar a la población que ha sufrido lo peor de los ataques, la reconstrucción no es suficiente. Lo que muestran las ruinas de Gaza es que esto no fue una guerra, sino un intento de exterminio, y por esa misma razón todavía no ha terminado.