Las lecciones de la opa fallida del BBVA al Sabadell

El BBVA y Sabadell aguardan a conocer el resultado de la opa a finales de esta semana

Pablo Allendesalazar lo adelantó la noche del jueves unos minutos antes de que la CNMV lo hiciera oficial: la opa del BBVA por el Banco Sabadell solo ha convencido al 25,4% de los accionistas de la entidad catalana. Inmediatamente, Carlos Torres ha anunciado que desiste definitivamente de la operación y que el dinero que tenía reservado para ella pasará a repartirlo como dividendos. La cotización de las acciones subió en Estados Unidos, el único mercado abierto en este momento. Más allá de la infantil manera de ver este proceso que culmina hoy hablando de fracaso, lo cierto es que esta opa ha abierto en canal al sistema financiero español y, de rebote, al europeo y ha puesto en evidencia algunas de sus lagunas que aflorarán en los próximos meses. Esta batalla ha terminado, pero la guerra no ha hecho nada más que empezar. Algunas lecciones a retener:

1) La UE necesita la consolidación del sector financiero para que sea motor de la competitividad que todos reclaman, empezando por Draghi y Letta, pero las fusiones que implican la desterritorialización de las entidades genera todo tipo de obstáculos políticos. Habrá que pensar en algún modelo de fusión fría que evite este tipo de episodios.

2) La vinculación de las entidades, y de las marcas en general, con los clientes y los empleados, a partir de ahora, deberá constar de alguna manera en los balances contables y tenerse en cuenta al valorar sus activos. Más que de fracaso del BBVA hay que hablar de triunfo del Sabadell y de su equipo porque ha puesto en valor ese intangible, de manera que el precio no ha resultado atractivo.

3) Como explica Martí Saballs, hay que cambiar la legislación sobre las opa porque esta ha sido demasiado larga y ha implicado demasiado desgaste para una y otra entidad.

4) En banca, la discreción y el sigilo siguen siendo esenciales, solo hay que ver cómo se ha reforzado el Santander en medio de este desaguisado con la compra al Sabadell del TSB.

5) Pasado este match ball, Catalunya debe replantearse con qué actores, con qué argumentos, con qué aliados y con qué objetivos trata de recuperar el liderazgo económico en España. Algunos resortes, aunque ahora se quieran vender como decisivos, pueden ser un lastre en el futuro.

Y déjenme acabar hablando de nosotros. Los especialistas son la base del buen periodismo.