Isabel Díaz Ayuso, volver a empezar

Franco vuelve. En un mes se cumplirá medio siglo de su muerte y se reabrirá el gran cajón de recuerdos que es la memoria. Allí donde encerramos lo que somos y acumulamos un montón de espejos rotos, según Borges.

En la Historia, los aniversarios redondos espolean la revisión de hechos y biografías. Nuevos datos y miradas amplían la verdad de aquello que nos atañe y que fuimos modulando a nuestra conveniencia. Intencionadamente o no. Julián Casanova lo demuestra en su libro sobre aquel militar sin escrúpulos ni límites, ambicioso y calculador, que lo fue todo y sobre quien hoy se reactivan mensajes de consideración cuando no de admiración. La nostalgia de lo que no se vivió suele construirse sobre la ignorancia de lo que no se aprendió.

La transición posterior empezó a abrir todo lo que durante cuarenta años estuvo cerrado. Excepto las fosas, que se siguen escarbando con las manos de la impotencia largamente silenciada. La doble moral oficial fue quitándose la careta a fuerza de plantarle cara a la realidad y enfrentarse a una revisión de valores supuestamente colectivos pero limitadores de la libertad individual. También esto llevó sus décadas. Divorcio, aborto y muerte digna conforman la trilogía estelar.

La ruptura matrimonial se oficializó con cierta facilidad sin evitar el ruido ensordecedor de los sepulcros blanqueados. La misma Iglesia Católica anulaba en la Curia el efecto del sacramento a quien antes no le permitía borrar el acto administrativo del registro civil. Previo pago e influencia, por supuesto.

La legalización de la interrupción del embarazo fue más espinosa. Que proliferaran clínicas clandestinas y familiares de quienes se oponían en público fueran a abortar a Londres definía la hipocresía pero no alteraba las legítimas y profundas dudas de una parte notable de la sociedad. Los conservadores recuperaron el modelo de propaganda de la batalla perdida confundiendo términos y valores e insistiendo, una vez más, que legalizar obligaba a cumplir. Rompiendo antes, matando después.

Superado el trauma colectivo pero dejando abierto el debate personal por ser intransferible, se creyó que las aguas habían vuelto a su cauce hasta que las removió Isabel Díaz Ayuso (Madrid, 17 de octubre de 1978).

El voto del PP en el último pleno ordinario del Ayuntamiento de Madrid, avalando la propuesta de Vox sobre una inexistente categoría científica del síndrome posaborto y que según Martínez Almeida se debió a “una confusión”, le ha servido a la presidenta de la Comunidad para reactivar su perfil de lideresa independente. Con su posición radical, además de ignorar a su alcalde y negarse a hacer cumplir la ley, Díaz Ayuso ha alterado a su partido siempre desnortado en este temporal y ha mostrado su contundencia gritando desde la Asamblea “váyanse a otro lado a abortar”, seduciendo así a los votantes de su derecha. Si la hay. Además, rivaliza de nuevo con Pedro Sánchez desplazando a Núñez Feijóo y expone sin rubor su propio dolor personal por su doble maternidad frustrada.

Casualmente, este volver a empezar coincide en el tiempo con la publicación de los vídeos de aceptación, en sede judicial, de las mentiras y manipulaciones de su equipo para limpiar la imagen de su pareja, sobre quien penden cuatro años de cárcel por presunto delito fiscal a costa del Fiscal General. Casualmente, sí.