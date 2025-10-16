Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Opinión | Gárgolas
Josep Maria Fonalleras

Josep Maria Fonalleras

Escritor

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Todo vale

No es que la tragedia vuelva en forma de comedia. Es que, como con el cerdo, todo se aprovecha

La exclusión de las afganas le costará al país 920 millones de dólares entre 2024 y 2026, dice la ONU

Los Talibanes arrestan a los supuestos autores del ataque contra turistas españoles en Afganistán

Los Talibanes arrestan a los supuestos autores del ataque contra turistas españoles en Afganistán

Supongo que recordarán las escalofriantes imágenes de Daniel Pearl y de James Foley, ambos periodistas, ambos decapitados por grupos yihadistas, en Pakistán y a manos del ISIS, en Siria. No el momento de la decapitación, por supuesto, sino los instantes anteriores, cuando estaban arrodillados en el suelo, encapuchados, en presencia de una cohorte de milicianos hambrientos de violencia, ametralladoras en ristre. Esas imágenes, como tantas otras, similares han formado parte del imaginario contemporáneo y son paradigma del terror.

Sin embargo, resulta que vivimos en un mundo de locos donde todo vale. Ahora, la misma escena ha sido reproducida como bufonesca parodia en un vídeo de propaganda de una agencia de viajes llamada Raza Afghanistan, propiedad de un tal Yosaf Aryubi, que se dedica a organizar 'tours' turísticos para americanos que quieran visitar el país de los talibanes. Un colega suyo es quien está encapuchado, mientras que él actúa como líder de los hombres armados. Dice: “Tenemos un mensaje para Estados Unidos”, que es la fórmula que se utilizaba para anunciar el ajusticiamiento. Y, de repente, sacan la capucha al hombre arrodillado (que se asemeja a Zlatan Ibrahimović y que es uno de esos 'influencers' viajeros), que sonríe a la cámara, levanta el dedo pulgar y proclama: “¡Bienvenidos a Afganistán!”.

Todo esto lo explica un reportaje de 'The New Yorker', que se titula así: “Among the Talibros”, que parece ser la manera simpática de hablar de los radicales islamistas. Después, imágenes típicas del turista atrevido. Montañas escarpadas, bailes alrededor de tanques y cañones, comidas tradicionales a la carta en una especie de restaurante rural, excursiones en barco, chicos rubios de juerga y otras cosas similares.

La promoción contiene dos mensajes: atrévase a vivir experiencias al límite y no hay para tanto, porque los talibanes son la mar de simpáticos y las mujeres tampoco están tan sometidas como os quieren hacer creer. Es decir, una cruel pantomima. No es que la tragedia vuelva en forma de comedia. Es que, como con el cerdo, todo se aprovecha.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Huelga 15 de octubre por Gaza, hoy en directo: servicios mínimos, manifestaciones y última hora del paro convocado por los sindicatos
  2. El BBVA lanza guiños a parte de la cúpula del Sabadell para suavizar su posible desembarco en la entidad
  3. Barcelona buena y barata: El Celler del Vermut, pulpo, zorza y morriña
  4. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  5. ¿La huelga del 15 de octubre por Palestina sigue adelante tras el acuerdo de paz? Sí, y estos son los servicios mínimos
  6. Muere la hermana de Sonia Monroy solo cuatro días después de llegar de Honduras: 'Estoy pasando el peor momento de mi vida
  7. La nieta de Companys urge al Gobierno a restituir los bienes incautados por el franquismo: 'Estamos encallados y la gente se está muriendo
  8. El precio del euríbor hoy, 14 de octubre: los titiulares de hipotecas están de enhorabuena

Maduro activa un "escudo" para proteger Venezuela frente a las operaciones encubiertas de la CIA ordenadas por Trump

Maduro activa un "escudo" para proteger Venezuela frente a las operaciones encubiertas de la CIA ordenadas por Trump

El impuesto a la compra de casas a los extranjeros de fuera de la UE ahuyenta la inversión

Todo vale

Todo vale

DIRECTO GAZA | El primer ministro palestino presenta un plan de reconstrucción para Gaza de cara a los próximos cinco años

DIRECTO GAZA | El primer ministro palestino presenta un plan de reconstrucción para Gaza de cara a los próximos cinco años

El Periódico te invita a participar en el nuevo #afterwork, L'Hospitalet 100 años de ciudad

El Periódico te invita a participar en el nuevo #afterwork, L'Hospitalet 100 años de ciudad

Trump habla con Putin antes de recibir este viernes a Zelenski en la Casa Blanca

Trump habla con Putin antes de recibir este viernes a Zelenski en la Casa Blanca

Álvaro Bilbao, psicólogo, advierte a los padres: "Acude al pediatra lo antes posible" si tu hijo hace estas preguntas

Álvaro Bilbao, psicólogo, advierte a los padres: "Acude al pediatra lo antes posible" si tu hijo hace estas preguntas

Crítica de ‘Good boy’: el perro que podía ver fantasmas

Crítica de ‘Good boy’: el perro que podía ver fantasmas