Larga vida a la segunda mano

La moda permite construir una identidad propia que, además, tiene un elevado valor comunitario

Las cifras del éxito de Humana: la cadena pionera en vender ropa usada que abrió en Santa Coloma de Gramenet en 1987 creció un 5% en 2024

Barcelona 5/10/2025 Barcelona Tema tiendas de ropa de segunda mano en el Raval. Vintage, Mahalo, Vendimia. Carrer Tallers. AUTOR: JORDI OTIX

Barcelona 5/10/2025 Barcelona Tema tiendas de ropa de segunda mano en el Raval. Vintage, Mahalo, Vendimia. Carrer Tallers. AUTOR: JORDI OTIX / Jordi Otix / EPC

Una realidad incontrovertible es que en los países del llamado norte global se compra una gran cantidad de ropa, como consecuencia de un cambio de costumbres en el que tienen su protagonismo, por ejemplo, las ventas por internet, las influencias mediáticas, los bajos costes de producción, la dudosa calidad y la necesidad de llevar a cabo una operación de usar y tirar que es conocida como «fast fashion» o moda rápida. Según los datos de la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), cada ciudadano europeo adquirió en 2022 una media de 19 kilos de ropa, una cantidad que ha ido en aumento, con lo que ello implica, también de generación de residuos textiles, cerca de 7 millones de toneladas en ese mismo período analizado. Cabe recordar que la industria textil asume aproximadamente la responsabilidad del 10% de las emisiones mundiales de carbono, sin entrar en la gestión y almacenamiento de la ropa desechada en países del Tercer Mundo, con un método de producción que se conoce como lineal, es decir, sin más opciones que el de un solo uso.

Ante este estado de cosas, se impone una realidad que tiene una especial incidencia en Barcelona y, en concreto, en el Raval. Con 29 establecimientos, el distrito de Ciutat Vella es un punto neurálgico en el que convergen tiendas de ropa de segunda mano y 'vintage'. La proliferación y la consolidación de estos negocios (unos 150 en el total de Catalunya y unos 750 en España) responde a una tendencia que podríamos llamar «inconformista y 'undergound'». Pero si la moda de comprar ropa usada ha dejado de ser una tendencia minoritaria es, en parte, consecuencia de un aumento de la conciencia ambiental. Ante la crisis ecológica, económica y social, cada vez más ciudadanos deciden comprar en tiendas que clasifican y reciclan prendas para darles una segunda vida y para incidir en una transición hacia una economía circular, que alarga el tiempo de vida del producto, tiende a disminuir la demanda de nueva prendas y también colabora en la emergencia de nuevos mecanismos de creación de riqueza, como la cadena de valor que se establece entre países del norte y el sur globales con un alto impacto socioeconómico, siempre que la ropa usada se considere un producto y no un mero residuo textil.

La toma de posición ante medidas que ayuden a la sostenibilidad, no solo con capacidad de clasificación y reciclaje, sino con ambición y espíritu empresarial, con voluntad reivindicativa, pero también a partir de criterios estéticos, permiten hablar de un 'boom' de la ropa usada y, asimismo, de lo que conocemos como 'vintage', una especialización que recupera el aire de una época pretérita como reclamo comercial. Dos de cada tres de las tiendas instaladas en Catalunya pertenecen a entidades sociales sin ánimo de lucro, que destinan los beneficios a proyectos sociales. A partir de donaciones de particulares o incluso de la excedencia de estocs en tiendas convencionales, no solo se demuestra que la moda no significa necesariamente seguir el camino del 'mainstream', sino que permite construir una identidad propia que, en este caso, tiene además un elevado valor comunitario y colaborativo.

