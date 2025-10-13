Alcarràs, el nuevo maná de la energía solar

Viajar en AVE de Barcelona a Madrid, desde el lado derecho del vagón y en el sentido de la marcha, permite hacer un máster en energías renovables. Al llegar a una llanura en Vallmanya (Alcarràs, Segrià) y a pesar de que en ese momento el tren circula a 300 kilómetros por hora, puede divisarse el primer gran parque solar de nueva generación de Catalunya. Las hileras kilométricas de placas fotovoltaicas, que afanosamente mueven obreros y maquinaria los 7 días de la semana, forman parte de un único complejo. Propiedad de tres empresas, empezará a inyectar energía en la red antes de que acabe el año y duplicará la potencia solar instalada en todo el territorio catalán, como muy bien explica Guillem Costa.

El macroparque llega algo tarde, por los cuatro años que ha durado su tramitación administrativa y por los recelos iniciales de los agricultores locales ante un proyecto que se desarrolla en suelo rústico. Aun así, es una buena noticia. Catalunya necesita instalaciones fotovoltaicas de estas dimensiones, que, aunque alteran el paisaje están prácticamente en medio de la nada. Su implantación contribuye a atender la demanda de energía solar y a avanzar en la descarbonización de la economía, actuando como el complemento directo del autoconsumo o las comunidades energéticas. Todo ello a la vez que alivia las finanzas de ayuntamientos como el de Alcarràs, que cobrará tres millones de euros por albergar las placas solares.

La instalación llega, además, en un momento clave. El Gobierno de Pedro Sánchez acaba de presentar su plan de desarrollo de la red de transporte de energía eléctrica hasta 2030, con inversiones por valor de 13.590 millones. Catalunya sale reforzada de esta planificación, que, además de desencallar proyectos estratégicos, le permitirá disponer de más puntos de conexión y subestaciones. Gracias a ello, plantas de renovables que estaban pendientes de saber cómo inyectar la energía a la red, podrán hacerlo. Así, avanzar hacia un modelo energético sostenible y acercarse a la neutralidad climática será un objetivo menos utópico.