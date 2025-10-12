De Miramar a La2Cat

El presidente de la Corporación de RTVE, José Pablo López, en abril durante la presentación de La2Cat, el canal en catalán. / Andreu Dalmau

14 de julio de 1959. Estudios de Televisión Española en Barcelona. "¡Buenas tardes desde los estudios de Miramar, en Barcelona! Saludamos por primera vez a los espectadores de Madrid y su área de influencia".

Fueron las palabras del primer locutor que se pudo ver en pantalla: José Luis Barcelona, desde el exterior de los estudios de Miramar, en la montaña de Montjuïc, que pertenecían a la emisión del primer programa llamado 'Balcón del Mediterráneo'. El espacio prosiguió con la retransmisión de unas sardanas y una demostración del Cuerpo de Bomberos de la ciudad. Y poca cosa más para ese estreno.

Televisión y Barcelona: un binomio ganador

Miramar abrió el camino y Sant Cugat selló el prestigio. Desde los desaparecidos estudios de Miramar, instalados en el antiguo Hotel Miramar, hasta que en 1983 se levantara el centro de producción en Sant Cugat, se ha generado un vivero de creatividad y profesionalidad con la aportación de innumerables programas y formatos, con un sinfín de profesionales de reconocido prestigio delante y detrás de las cámaras que han sellado al centro (y siguen haciéndolo) de una identidad reconocible.

Antes de la irrupción de TV3 en septiembre de 1983, quienes iniciaron esta aventura fueron la cara y la voz de la televisión catalana en las primeras décadas, incluso desde el franquismo, cuyos nombres alcanzaron gran popularidad nacional desde Barcelona.

El 27 de octubre de 1964 se emite la primera obra dramática en catalán con 'La Ferida lluminosa' y desde entonces la lista de programas es innumerable: espacios de ficción como 'Doctor Caparrós, Medicina General', con Joan Capri o Maria Matilde Almendros; 'La plaça del diamant', o 'La saga dels Rius'; las entrevistas de Montserrat Roig; las ocho temporadas del 'Vosté pregunta' de Joaquim Maria Puyal; el primer 'reality' televisivo 'Reina por un día' con Jose Luis Barcelona y Mario Cabré; el 'Terenci a la fresca' (1981-1987) de Terenci Moix; 'Memòria popular' de Salvador Alsius; el 'Saber y ganar' de Jordi Hurtado; el 'Musical Express' de Àngel Casas; el '3x4', o 'La lluna de Julia Otero...

Los magazines e informativos han gozado de notorio prestigio, como los reportajes de 'Mare Nostrum', con (ojo a las fechas) inicio en 1967 y hasta 1974, o bien el mítico 'Giravolt' (desde 1973): ambos emitidos en catalán en época del dictador; el infantil 'Terra d’Escudella', con la presencia de 'Els Comediants' y 'Els Joglars', o el informativo 'Miramar'.

A Juan Manuel Martín de Blas, un vallisoletano que se enamoró de Catalunya, lo nombraron jefe de programas de TVE en Barcelona en 1974 y potenció exponencialmente la programación local.

De la misma manera debe situarse en lo más alto del podium del talento a realizadores y creadores de formatos como Sergi Schaff, u otros nombres ilustres como Luis Maria Güell, Juan Manuel Soriano, Ramón Solanes, Georgina Cisquella, o la propia Mercè Vilaret, nombre propio a quien se le tributó la calle que bautiza el actual centro de producción en Sant Cugat.

Mesa aparte merecen históricos programas de ámbito estatal como el deportivo 'Estadio 2', con Olga Viza al frente, o 'Los Lunnis', el programa estrella del entretenimiento del canal infantil Clan TV. Todos ellos, y muchos más, forman parte de nuestra memoria colectiva y están a disposición en la plataforma gratuita RTVE Play. Ya se sabe que sin archivos no existe la historia; y sin la historia desaparecen el relato, los orígenes y la identidad.

66 años, 2 meses y 29 días

Desde aquella primera emisión en Miramar, hoy lunes se cumplen 66 años, 2 meses y 29 días. No estaría de más colocar un marcador actualizado donde se visualice y se reconozca el paso de los profesionales que han pasado media vida en la casa. De momento existe un museo en Sant Cugat, al cargo del cual se encuentra el realizador Nico Albéndiz, que sin duda merece más visibilidad y reconocimiento.

Con una inversión inicial que ronda los 11 millones de euros, desde hoy nace oficialmente La2cat, fruto de una iniciativa, propuesta y posterior acuerdo político para refuerzo del ecosistema comunicativo en Catalunya y que tiene un acuerdo a cuatro firmas a cargo de José Pablo López, actual Presidente de la Corporación de Radio televisión española, Esteve Crespo, director de RTVE en Catalunya, Oriol Nolis, director de La2Cat y Laura Folguera, directora de contenidos del canal.

El catalán y La2Cat ocuparán en 2025 entre el 60% y 70% de la emisión total de La 2, con el objetivo a medio plazo de que acabe aterrizando en el 100% de las emisiones. Todo ello con, de momento, programas como el 'Cafè d’idees', con Gemma Nierga; 'El segon cafè', con Cristina Villanueva; 'L’altaveu al Pati', con Marco Chiazza; el deportivo 'De cara a barraca', con Marc Martín; 'L’Altaveu', con Danae Boronat; 'Les Mamarazzi', con Laura Fa y Lorena Vázquez, y espacios semanales de profesionales como Jordi Basté, Xavier Bundó o las actrices Judit Martín o Candela Peña.

Desde hoy la ciudadanía disfruta con más opciones para la información, la cultura y el entretenimiento. Adelante.