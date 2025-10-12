Laurence Rees, historiador del nazismo: "Es un milagro que existan democracias"

En 1990, durante el rodaje de un documental para la BBC, el historiador se citó en Austria con un exintegrante de las Waffen SS. Le dijo, como tantos exnazis después, que el Tercer Reich había sido una "época dorada". Desde aquel día, Laurence Rees (Ayr, Escocia, 1957) no ha parado de estudiar aquel periodo criminal del siglo XX. El 'En la mente nazi. 12 advertencias de la Historia' (Crítica) reúne sus últimas conclusiones.

¿Qué impacta más cuando tienes a un nazi delante?

La ausencia de arrepentimiento. Cuando iba a entrevistarles, estaba seguro de que, ante mis preguntas, se levantarían airados, pero les gustaba. Uno me dijo: "El problema hoy es que la gente que nunca ha sido puesta a prueba va por el mundo emitiendo juicios sobre los que sí fueron puestos a prueba".

"Lo que más impactó al entrevistar a nazis fue su ausencia de arrepentimiento"

Treinta y cinco años de investigaciones después, ¿entiende sus mentes?

Mi mujer y mis hijos me regañan porque dicen que me estoy volviendo cada vez más pesimista, pero creo que el estudio de la mentalidad nazi es el estudio de la mentalidad humana. Tenían el mismo cerebro que nosotros. Simplemente, vivieron otras circunstancias.

Es una conclusión horrible. Significa que se puede replicar.

Nunca va a existir otro Hitler. Cada tiempo y lugar tiene sus desafíos. Pero, mientras estamos hablando, en el mundo se están produciendo opresiones, persecuciones, supresión de derechos, censura de periodistas. Vemos racismo, rabia, la violencia nacionalista...

"El estudio de la mentalidad nazi es el estudio de la mentalidad humana"

Industrialización del asesinato, no.

El Holocausto fue el peor crimen de la Historia, efectivamente. Pero, cuando pensamos en Auschwitz, tendemos a imaginar una versión tipo Hollywood, con un patrón: el visionario, los conspiradores, el proceso de planificación y la ejecución. Y no fue así. Una teoría psicológica explica que es más fácil tomar una serie de decisiones pequeñas que una grande. Si, en 1933, Hitler hubiera dicho "nos movemos hacia el exterminio de los judíos", habría habido un cataclismo.

"Cuando se piensa en Auschwitz, se tiende a pensar en una versión tipo Hollywood, donde hay un patrón. Y no fue así"

¿Cuál sería la secuencia correcta?

Tras la debacle de la primera guerra mundial, la visión era crear un Estado racial en el que no hubiera lugar para los judíos. La idea inicial fue su persecución y expulsión. La inflexión se produjo cuando Roosevelt convocó, en 1938, la Conferencia de Evian para saber qué naciones acogerían a los judíos. Nadie los quiso. Y Hitler dijo: "Sois unos hipócritas". Como no tenía un plan claro, los encerró temporalmente en guetos. Luego, al invadir la URSS, recordó lo que ocurrió en la colonización de América con los nativos.

Hitler era un hombre insignificante. ¿Cómo llegó donde llegó?

No era líder de nada, no podía mantener una conversación, era incapaz de tener relaciones íntimas. Pero tenía un sentido de sí mismo exageradísimo. Según las memorias de sus compañeros de piso en Viena, se ve que un día dijo "voy a rediseñar el sistema de aguas residuales", y otro día, "voy a escribir una ópera”.

Despropósitos.

Sin la debacle de la primera guerra mundial, habría sido un pintor para turistas. Pero la élite había fallado, los líderes habían fracasado, y él, que había sido un soldado raso, lo convirtió en oportunidad. Entendió que es muy difícil cambiar la mentalidad de nadie y que era importante reforzar sus prejuicios. Apeló a la emoción, no a la razón. Y lo que mejor le funcionó fue la dicotomía "ellos y nosotros".

"Lo que mejor le funcionó a Hitler fue la dicotomía 'ellos y nosotros'"

¿Nunca tuvo una mínima dimensión moral?

Él le hubiera dicho que sí. Creía en una forma violenta de genética. No podía ver a los curas ni a los abogados, porque interferían la ley natural del mundo con su intento de proteger a los débiles. En la ley natural los fuertes destruyen a los débiles, un mensaje muy poderoso para los jóvenes.

En TikTok hay 200 cuentas pronazis. ¿Puede repetirse la seducción?

Salí de las redes desde que, tras hacer una serie de seis capítulos, me acosaron los negacionistas del Holocausto; pero los neuropsicólogos me han explicado que el córtex frontal -responsable de los juicios analíticos- no se forma del todo hasta los 25 años. Hitler lo comprendió de manera intuitiva.

"Deberíamos despertarnos todos los días dando gracias a las estrellas por tener una democracia. Es más frágil de lo que pensamos"

¿Cuál es su nivel de su preocupación?

¡Estoy aterrado! Habiendo estudiado todo esto me parece un milagro que sigan existiendo democracias, porque hay fuerzas que operan en contra, en particular por parte de los ricos y poderosos. Cuando la gente votaba a los nazis, sabía que la democracia sería destruida, pero ahora vemos cómo es posible erosionarla votando a alguien y que ese alguien empiece a atacar la libertad de prensa y de protesta, la elección de los jueces, el Estado de derecho.

¿Habla de Trump? ¿Paradójicamente, de Netanyahu...?

No puedo aplicar mis advertencias a naciones particulares. Sería presuntuoso. Quizá si nos tomáramos una caña en un bar, le podría trasladar mi visión, pero no es el caso.