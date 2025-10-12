Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Opinión
Emma Riverola

Emma Riverola

Escritora

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una ética frente al odio

La democracia y el cristianismo están hoy amenazados por un mismo magma reaccionario

Salvador Illa exhibe su devoción religiosa en Roma: "El humanismo cristiano es más necesario que nunca"

El president de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la firma del acuerdo para la sede del Instituto Fraunhofer en Barcelona, este viernes.

El president de la Generalitat, Salvador Illa, interviene durante la firma del acuerdo para la sede del Instituto Fraunhofer en Barcelona, este viernes. / Kike Rincón / Europa Press

Cuando parecía dormir el sueño de los justos, el humanismo cristiano ha recibido un espaldarazo de la mano de Salvador Illa. Lejos quedan aquellos días en los que la expresión suponía un auténtico comodín electoral. Hasta Francisco Umbral se lamentaba de que, a fuerza de apelar a él, “nuestros políticos se están poniendo más pesados que un tanque en la solapa”. Corría el año 1982.

El humanismo cristiano es una expresión que puede resultar balsámica para un católico tolerante o divisoria para quien no se siente interpelado por el cristianismo. “Hablar en el siglo XXI de humanismo cristiano en un Estado aconfesional suena más a paternalismo católico burgués que a cristianismo socialista de base”, afirmó al respecto Violeta Asiego, jurista especializada en derechos humanos.

Sin embargo, el pasado le sienta bien al término. Evoca a referentes como Jacques Maritain, quién, en la primera mitad del siglo XX, proyectó una nueva utopía social políticamente laica, pero fundada en valores cristianos de solidaridad. Sus reflexiones fueron el germen de nuevas corrientes filosóficas que, en la América Latina de los años sesenta, eclosionaron en la Teología de la liberación, aquella doctrina que desafió al poder tradicional para combatir las injusticias sistémicas.

Las creencias de Illa no son fruto de una estrategia partidista, pero tienen una repercusión política. En clave catalana, conectan con una parte del electorado que encontró en los primeros años del ‘procés’ un imaginario de comunión, esperanza y fe muy similar al que había marcado su educación católica. Parte de la parroquia independentista apuesta ahora por la ultraderecha de Aliança Catalana, pero son muchos los que abominan de la degeneración sectaria, que no encuentran acomodo en la desorientación nacionalista y que pueden considerar más o menos habitable ese ‘humanismo cristiano’ de Illa.

Pero más allá de la deriva partidista, hay algo más trascendental. La democracia y el cristianismo están hoy amenazados por un mismo magma reaccionario. El teólogo Juan José Tamayo denomina cristoneofascismo a “la alianza entre las organizaciones políticas y sociales de la extrema derecha, apoyadas por el ultraliberalismo y los movimientos cristianos integristas”. Estas organizaciones religiosas fundamentalistas (que engloban desde algunas iglesias evangelistas hasta organizaciones como Abogados Cristianos o sectores de la propia Conferencia Episcopal) han colocado en la diana a inmigrantes, personas LGTBI y feministas. Cuestionan los avances sociales conseguidos y sus discursos exacerban el odio y la violencia. Su actitud excluyente traiciona pilares universales como los derechos humanos, así como los propios valores cristianos.

Desde la pureza ideológica particular no se va a poder plantar cara a esta “internacional del odio”, parafraseando a Tamayo. Los demócratas deben encontrar el modo de tejer alianzas en defensa de la dignidad humana, la justicia social, la libertad y la solidaridad. Ahí, en una ética compartida, el humanismo cristiano puede tener un papel.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Este es el destino 'estrella' del Imserso que aporta más plazas: el motor económico de la temporada baja
  2. González Amador alega que se le llamó delincuente confeso buscando un 'relato político' y pide que el fiscal general le compense también por el daño a sus hijos
  3. Una de las mecas de las setas de Catalunya organiza este fin de semana la Fira del Bolet
  4. Muere Diane Keaton, musa y actriz fetiche de Woody Allen
  5. Jane Smiley, escritora: 'En Estados Unidos nunca habíamos elegido a un criminal como presidente
  6. El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
  7. Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya
  8. Rafael Serrano, abogado: 'Con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo

Las criptoestafas se ensañan en mayores de 60 años: "Tienen ahorros y es más fácil que caigan en la trampa"

Las criptoestafas se ensañan en mayores de 60 años: "Tienen ahorros y es más fácil que caigan en la trampa"

Una ética frente al odio

Una ética frente al odio

Jaecoo 5: El primer vehículo Pet-Friendly

Jaecoo 5: El primer vehículo Pet-Friendly

Las disputas y la escasa implicación del barrio llevan a la Asociación de Vecinos del Carmel a echar el cierre

Las disputas y la escasa implicación del barrio llevan a la Asociación de Vecinos del Carmel a echar el cierre

Los Patriotas de Orbán, el imparable contrapoder europeo

Los Patriotas de Orbán, el imparable contrapoder europeo

"La matanza de cerdos": así funciona la criptoestafa que atrapa a mayores de 60 años

"La matanza de cerdos": así funciona la criptoestafa que atrapa a mayores de 60 años

Directo Día de la Hispanidad 2025 | Madrid acoge un desfile del 12-O presidido por toda la familia real por primera vez en 5 años

Directo Día de la Hispanidad 2025 | Madrid acoge un desfile del 12-O presidido por toda la familia real por primera vez en 5 años

Antena 3 encuentra sustituto para Joaquín y recupera los especiales de 'La ruleta de la suerte'

Antena 3 encuentra sustituto para Joaquín y recupera los especiales de 'La ruleta de la suerte'