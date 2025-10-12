Estancados

A mi amigo Pol le ha dejado su novia. Después de 5 años le dijo que se habían estancado. Él se sorprendió mucho. No se dio cuenta de que hacía mucho tiempo que la liebre había saltado. Ocurrió cuando se le ocurrió crear un bot de inteligencia artificial para que respondiera por whatsapp a Blanca en su lugar. Mi amigo se dedica profesionalmente a ello. Pensó que si hacía a su medida le permitiría ampliar sus momentos privados sin que ella se molestase.

La jugada era arriesgada. Podría haber acabado con todo mucho antes. Él lo sabía, pero confió en su pericia. Al final ella nunca se dio cuenta de que hablaba con un bot, y lo hizo durante meses. El sistema estaba muy bien diseñado y le bastó con volcar en él el historial de sus conversaciones. Estaba muy orgulloso de las dotes mostradas.

Pero con ello evidenció, más bien, el emponzoñamiento de la relación. No porque se le ocurriera aquella idea, que a más de uno le habrá parecido una genialidad comercializable. Sino porque la relación era tan maquinal que él estaba listo para ser sustituido por un bot. Había tan poco único en su manera de hablar con ella que todo era generalizable y susceptible de ser repetido mecánicamente. La persona que más le quería no notó sus ausencias. Tampoco él experimentó lejanía alguna con su ausentamiento. Todo estaba preparado para el reemplazo.

En el fondo, con ello demostraba el argumento con el que se apacigua su conciencia cuando se da cuenta de que su trabajo profesional está destinado a acabar con miles de puestos de trabajo. Todas las revoluciones técnicas de la historia han acabado con unos empleos y han generado otros, dice. La idea me parece cierta. Aunque puede que en determinados puestos la calidad del trabajo empeora con cada uno de estos avances, debemos reconocer que el miedo a desaparición total del mundo laboral tiene poco fundamento. No debemos temer a estas nuevas máquinas.

Carta de despido

Sin embargo, muchos sufrirán en su trabajo lo que ha sufrido Pol con su novia. Porque de lo que no cabe duda es de que la inteligencia artificial se llevará por delante a los trabajadores estancados, a los que no se adapten y usen el avance para crecer. Lo curioso es que esos mismos suelen ser los que piensan que pueden usar la inteligencia artificial para colársela al jefe. Puede que lo consigan, pero con ello firman su propia carta de despido.

Les pasa a mis alumnos. Como no es posible controlarlo, les dejo usar la IA. Tengo la esperanza de que se sirvan de ella como intento hacerlo yo, para potenciar mis capacidades y mi trabajo. Pero por lo general ellos se contentan con ser sustituidos para ahorrarse todos los esfuerzos. Se nota mucho por la sencilla razón de que son incapaces de explicar lo que escriben o dicen. Ellos no aportan nada. No hay nada de ellos en sus trabajos. Si ellos no son necesarios para un trabajo supuestamente científico, me demuestran su inutilidad para la ciencia. Como le demostrarán su irrelevancia laboral a sus futuros empleadores y a sus parejas su indolencia sentimental.