Cumplimos, Alsina

Con motivo de la celebración de la Diada, Carlos Alsina lanzó desde Onda Cero, con su inteligencia habitual, un reto a la prensa y se preguntó qué pasaría si con motivo de la Fiesta Nacional del 12-O, los diarios dedicáramos contenidos y espacio a esa conmemoración como hacen los periódicos editados en Catalunya el 11 de septiembre. Contestamos que nos parecería bien. Y aquí estamos. La apuesta principal de hoy de EL PERIÓDICO en todos los canales con los que se relaciona con sus lectores, la dedicamos al 12-O. Analizamos la evolución de la celebración de esta fiesta desde la muerte de Franco, nos acercamos a la visión que tienen los más jóvenes y les hemos preguntado a los ciudadanos si creen que hay que cambiar la manera de organizarla. El periodismo ejerce su función cuando plantea los debates a partir de hechos y cuando los afronta desde la diversidad de puntos de vista. E incumple su labor cuando se parapeta en una trinchera política o ideológica desde la que se dedica a defender a ciegas a los propios y a atacar sin descanso a los que considera enemigos más que adversarios. Este principio de neutralidad, la objetividad en manos de humanos es una quimera, no significa que los medios no tengan propósitos ni convicciones. Todo lo contrario.

La fiesta que celebró anoche EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, la marca informativa de Prensa Ibérica en Madrid, expresa nuestra visión editorial del 12-O. Una fiesta para reivindicar la pluralidad de la España real sin ensoñaciones homogeneizadoras o disgregadoras. La España posible es la que se construye de abajo a arriba, a partir de la pluralidad territorial, cultural, económica, lingüística. Es una España en red, no una España radial y vertical. La transición que empezó hace 50 años y que ha dado a España su mayor período de prosperidad hizo muchas cosas bien a partir de la hibridación (por ejemplo una monarquía parlamentaria) pero falló cuando, en lugar de resignificar el 12-O, se lo regaló a los extremismos e inventó el Día de la Constitución.