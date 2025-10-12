12/10/2023 La Guardia Real pasa por la tribuna real durante el desfile del 12 de octubre 'Día de la Fiesta Nacional', en la plaza de Cánovas del Castillo, a 12 de octubre de 2023, en Madrid (España). Los actos comienzan con el izado de la bandera nacional y el homenaje a los que dieron su vida por España, al que siguen los desfiles aéreo y terrestre de distintas unidades en los que participan 4.177 militares. Este año, es el primero en el que una mujer despliega la bandera en paracaídas. El desfile cambia de recorrido y la Tribuna Real pasa a situarse en la Plaza de Neptuno. Además, Leonor de Borbón, inmersa en su formación militar como dama cadete, viste de uniforme tras dos años de ausencia por sus estudios en Gales. SOCIEDAD Alberto Ortega - Europa Press / Alberto Ortega - Europa Press / Europa Press

Cuando en 1992 se conmemoró el V Centenario de la llegada de Cristobal Colón a tierras americanas, lo que se conoce popularmente como el Descubrimiento de América, el Gobierno de Felipe González tuvo especial cuidado en definir aquel hito histórico como “el encuentro entre dos mundos”. No había que herir la sensibilidad de los hermanos americanos, porque allí ya empezaban a aflorar sentimientos contra la colonización española. En España la festividad no levantaba todavía ampollas y el centenario se celebró por todo lo alto con unos Juegos Olímpicos en Barcelona, una Exposición Universal en Sevilla y la Cumbre Iberoamericana de presidentes en Madrid. Fiesta de la Hispanidad, Día de la Raza, han sido los nombres dados a una celebración que no moviliza a una mayoría ciudadana que, por rememorar a Paco Ibáñez y Georges Brassens, ese día se queda en la cama igual o se va de viaje, si el 12 de octubre cae en puente. Es una fecha que genera poco amor y mucha indiferencia, que se percibe secuestrada por quienes se creen en posesión de unas esencias patrias caducas, por una derecha excluyente que aún, 50 años después, agita el coctel de la hispanidad y del españolismo contra quienes se reclaman de una España más moderna y más plural.

No es fácil restablecer aquí un sentimiento colectivo de patriotismo, en parte por el rechazo que provoca el uso que hizo la dictadura franquista de ese estandarte, pero también porque siendo este un país con nacionalismos periféricos muy arraigados, construir una identidad común es casi una tarea hercúlea. Especialmente, cuando se contraponen concepciones de España tan opuestas como las que pueden sustentar la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, o el lehendakari, Imanol Pradales, por citar un ejemplo. Pero hubo momentos en los que parecía viable instaurar una especie de patriotismo constitucional. Todos, también los nacionalistas, participaron en la elaboración de la Constitución y el 6 de diciembre podría haber sido la fiesta nacional del nuevo orden democrático. Pero esa idea tampoco fraguó, por la presión de los tradicionalistas, primero, y porque una parte de la izquierda ha cuestionado la Carta Magna y la Transición, después.

Así que la fiesta nacional se vive más como un deber oficial que como la reivindicación de un sentimiento común. Se celebra con un desfile militar, como hacen los franceses para conmemorar su revolución y algunas otras potencias deseosas de mostrar su poderío. No hay desfile, sin embargo, en Estados Unidos, donde cada 4 de julio se conmemora el Día de la Independencia con festejos, cabalgatas y fuegos de artificio, y allí el sentimiento nacional parece intenso, a pesar de Trump. Cabría preguntarse, por ello, si la mejor manera de consolidar un espíritu común, de identidad en la diversidad, es hacer desfilar a las tropas ante el Rey, siempre, por cierto, en Madrid. Seguramente no es fácil encontrar una forma colectiva de celebración y ni siquiera una fecha que la motive y haga partícipe a toda la ciudadanía. Seguramente no es fácil, no, pero se admiten ideas.