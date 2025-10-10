Nuria Ruiz Tobarra, una jueza sin rostro

La semana nos deja al PP perdiendo votos y papeles. El anuncio de Núñez Feijóo en el Congreso que el Senado citará a Pedro Sánchez en la comisión del caso Koldo amplía la degradación institucional. Proyecta a la vez una imagen sectaria de la Cámara Alta más que de un legítimo contrapoder surgido de las urnas directamente y sin matices. El de los senadores es el único voto personal que se nos permite ejercer.

Puede que el líder de la oposición, errático y desorientado desde el verano, confundiera el escenario porque recordaba su efímero paso por el hemiciclo en el que aterrizó procedente de Santiago para tener mando en plaza en el Madrid que le aclamaba. Era el deseado. Fue allí donde estrenó su pugna dialéctica con el presidente del Gobierno proclamando “no he venido a insultar a Sánchez”.

En cualquier caso, el jefe popular es hoy diputado y no senador y por muy piramidal que sea su organización los límites de actuación los marcan el respeto a los procesos, la independencia individual de sus representantes y la presunción de inocencia de los citados. Pero su contexto es otro.

Las encuestas inciden en una mantenida fuga de votos de la derecha a su extremo. En caso de elecciones ahora, un millón largo de afines optaría por Vox, que sigue marcando territorio allí donde tiene agarrados a los populares por donde más les duele o les gusta. O todo a la vez. Además, la demostración cotidiana de que su gestión es más eficaz que la de la izquierda se desmorona con los reveses de su acción. La cabeza de su consejera andaluza de Sanidad baja por el Guadalquivir por su falta de empatía con las mujeres afectadas por los retrasos en los diagnósticos de los cribajes de cáncer de mama. Son miles las que suman el temor al riesgo. Las cenizas de los incendios del verano que nublaron la vista a la Junta de Castilla y León siguen esparcidas por la España vaciada, sin que se hayan asumido responsabilidades por defecto y ausencia. En la Comunidad Valenciana, cercano el primer aniversario de la dana, el malestar aumenta. Ya son más del 70% sus ciudadanos que creen que Carlos Mazón debería dimitir. 57% del propio Partido Popular. En esto, algo tiene que ver el papel de Nuria Ruiz Tobarra (València, 24 de noviembre de 1973).

La magistrada del juzgado número 3 de Catarroja acaba de considerar relevantes los vídeos que el Govern trató de ocultarle. Tres minutos de imágenes del mediodía del 29 de octubre que demuestran que el Servicio de Emergencias ya sabía entonces la amenaza que se acercaba “más por lo que lleva el barranco que por la lluvia en sí”. Esto se dijo en presencia de Salomé Pradas, consejera destituida, que a la vista del cerco judicial que la rodea elevó una queja al CGPJ de la que la propia jueza se ha defendido, denunciando una “campaña de difamación que destila un machismo atroz” por meter en el mismo saco a su marido, también magistrado.

Hermética, recta, minuciosa, pragmática, paciente y garantista son algunos de los adjetivos que describen a una madre de tres hijos a quien la opinión pública no pone cara. Sí las víctimas, con quienes mantiene un trato humano, amable, respetuoso y empático. Alejada de focos y perfecta conocedora de la zona donde vive, la señora Ruiz ha visto avaladas por unanimidad de la Audiencia Provincial todas sus decisiones. Características que, por mucho que se la cite, la excluyen de la lista de jueces estrella. Lo suyo es responsabilidad y rigor. Y le bastan.