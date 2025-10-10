China exhibe músculo militar

Convencida de que más pronto que tarde librará una guerra contra Estados Unidos, China ha cambiado su política de considerar secreto todo lo referente a las capacidades del Ejército Popular de Liberación (EPL) y ahora no solo exhibe sus avances militares, sino que incluso publicita la tecnología furtiva del avión de combate J-35, el segundo más sigiloso del mundo tras el estadounidense F-22 Raptor. Según el canal estatal CCTV, la baja detectabilidad de este caza de quinta generación “se debe a la forma única de su fuselaje y a la tecnología de metamateriales” patentada por China.

Frente a la alarmante evolución del panorama internacional, Pekín ha optado por mostrar su modernización militar como herramienta disuasoria de cara al exterior y para reforzar la cohesión interna y la adhesión al partido comunista. El J-35 y el J-35A participaron en el desfile conmemorativo del 80º aniversario de la victoria sobre Japón y el final de la Segunda Guerra Mundial, el 3 de septiembre. La CCTV también ha mostrado imágenes de las pruebas de lanzamiento por catapulta y aterrizaje forzoso del J-35 en el portaaviones Fujian, el único de China equipado con catapulta electromagnética.

El Fujian es el tercer portaaviones chino, los tres de tecnología soviética, pero ahora construye otro de tecnología propia, Tipo 004 y propulsión nuclear, lo que supone un salto de gigante en su programa naval. China posee la mayor Armada del mundo en cuanto al número de buques y su capacidad de construcción naval es muy superior a la de EEUU, según el Pentágono. Destacan sus nuevos buques de asalto anfibio Tipo O75 y Tipo O76, el submarino de misiles balísticos de propulsión nuclear Tipo 094A y el Tipo 096, aún en fase experimental.

El almirante James Kilby, hasta agosto jefe interino de operaciones navales de EEUU, pidió una inversión acelerada en barcos y submarinos sin tripulación. Generales y almirantes estadounidenses han afirmado en el Congreso que EEUU debe prepararse porque China tiene previsto invadir Taiwán en 2027 y, aunque la Casa Blanca mantiene el principio de “ambigüedad estratégica”, pocos dudan de que la respuesta sería la guerra. Pekín insiste en que no tiene planes de invasión y que pretende recuperar la isla de forma pacífica, pero que no consentirá que se declare independiente.

La creciente hostilidad de Washington y las guerras comercial y tecnológica han servido de estímulo a Pekín para robustecer su autosuficiencia y su “defensa activa”, con la que justificaría acciones militares preventivas si percibe una amenaza inminente. De ahí el empeño en el desarrollo de las seis fuerzas del EPL: terrestre, naval, aérea, misiles, apoyo estratégico y ciberespacial. Este última, considerada crucial, se creó en 2024 y depende directamente de la Comisión Militar Central, que preside Xi Jinping.

La guinda del pastel es la integración de la inteligencia artificial (IA) en el Ejército. Los militares sostienen que está revolucionado todos los aspectos de la guerra moderna, desde el mando y control hasta la información, vigilancia y reconocimiento, pasando por los sistemas de armas. El EPL desarrolla la IA para, entre otros, procesar datos del campo de batalla en tiempo real, apoyar la toma de decisiones y analizar e identificar imágenes satelitales, datos de radar y señales electrónicas para mejorar la eficiencia y la precisión de detección, clasificación y seguimiento de objetivos. La IA también es fundamental en los sistemas no tripulados, como los últimos drones de reconocimiento y ataque Wing Loong y Rainbow y el furtivo GJ-11.

El punto más temible de la carrera armamentística desatada en el Pacífico es el gran impulso dado por China a su arsenal nuclear. Según el SIPRI (Stockholm International Peace Research Institute), en estos años ha doblado el número de cabezas nucleares hasta acercarse a las 600. También ha desarrollado una nueva generación de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) móviles avanzados, entre los que destaca el DF-61, con 14.000 kilómetros de alcance. El 'South China Morning Post', que recopila los programas de armas que emite la CCTV, asegura que la difusión de detalles técnicos precisos del misil balístico DF-5 -arma clave del arsenal nuclear terrestre—revela que hay otro superior.

China sostiene que su despegue es pacífico, pero las capacidades de su Ejército han sobrepasado los límites defensivos para situarse en los ofensivos. Las muestra con fines disuasorios.