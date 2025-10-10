10 de octubre, día de paz y de ingeniería

¡A los ingenieros, y a otros muchos colectivos, se nos acumula el trabajo!

El conseller de Empresa i Treball de la Generalitat de Catalunya, Miquel Sàmper, presentó ayer un nuevo y ambicioso plan estratégico “Catalunya Espai 2030” en presencia de unos 80 representantes de empresas tecnológicas del sector espacial, reunidos en el Parc Astronòmic del Montsec, en la Noguera.

Durante el acto, las presentaciones y debates han recalcado la importancia que el país sea soberano en tecnologías clave como, por ejemplo, la observación de la Tierra y las comunicaciones del futuro, y que lo consiga a través de la cooperación con otras agencias espaciales, como la española (AEE) y las europeas (ESA y EUSPA), que también han intervenido.

Es el resultado de una amplia consulta con actores del ecosistema espacial: empresas grandes y pymes, universidades e institutos de investigación y diferentes administraciones públicas que, cada vez más, utilizan información proveniente de los satélites artificiales en su tarea de prevención y gestión.

Los numerosos ingenieros e ingenieras presentes en el acto han podido captar la voluntad del Govern, también desde el Departament de Presidència, de fomentar con recursos millonarios el crecimiento del sector, favorecer la inversión privada, la innovación y la ocupación de calidad en un sector clave para el futuro del país. Se han anunciado los seis programas tractores siguientes:

• Factoria de l'espai, un entorno colaborativo y abierto que pone a disposición de las empresas del sector espacial, tecnológicas y otros sectores industriales, las infraestructuras, los laboratorios y las capacidades técnicas necesarias para desarrollar, probar y escalar sus soluciones.

• La Vall de l'Espai de Catalunya, que impulsa la producción de cargas útiles (sensores y otros instrumentos embarcados) de alto valor añadido, buscando el binomio industria-espacio, para potenciar la industria catalana mediante un mapeo exhaustivo de la capacidad productiva y ofrecer asesoramiento y apoyo.

• Catalunya Observa, para aprovechar todo el potencial de los datos que nos ofrecen los satélites —ya sea de observación de la Tierra, de navegación y posicionamiento o comunicaciones— y para ayudar a crear productos y servicios útiles para la toma de decisiones, tanto en el sector público como en el privado.

• Despliegue de cuatro misiones satelitarias de observación de la Tierra hasta 2030, para que el ecosistema catalán proporcione servicios innovadores en materia de seguridad y resiliencia climática a usuarios públicos y privados.

• Asímismo, cuatro misiones de comunicaciones hasta 2030, para reforzar la resiliencia del territorio, centradas en tecnologías y soluciones que garanticen servicios críticos ante contingencias, para posicionar a Catalunya como un referente europeo en comunicaciones seguras en redes no terrestres

• Fons Catalunya Espai 2030, para impulsar el sector espacial como motor de competitividad, innovación y transición industrial. Este impulso también quiere acompañar la reconfiguración de industrias tradicionales, como la automoción, que pueden aportar capacidades al nuevo modelo de cadena de valor vinculada al espacio.

Se ha hablado de la utilización del espacio como herramienta de cooperación internacional y también de protección del planeta contra los riesgos externos, como por ejemplo el viento solar o los impactos de meteoritos, y contra las amenazas de seguridad (interferencia de las señales o manipulación de los datos).

En este sentido, ha quedado patente que el espacio es dual, civil y militar, según la utilización que se quiera hacer, y que es un componente imprescindible para mantener la paz, dándose la coincidencia que el 10 de octubre del 1967, en plena guerra fría, entró en vigor el Tratado del Espacio Extraterrestre. Este tratado prohíbe el estacionamiento de equipación militar en órbita, así como la utilización de armamento nuclear desde el espacio y ha sido ratificado por 115 países, incluidos todos los que tienen capacidades espaciales.

Nos alienta saber que, también hoy, la paz es noticia por otros lados, como en Oriente Próximo y en los Premios Nobel.