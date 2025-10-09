Coraje en busca de apoyos

El president de la Generalitat, Salvador Illa, en el ple del Parlament. | MANU MITRU

Salvador Illa exhibe desde que es presidente de la Generalitat una cualidad muy poco frecuente en la política actual: el coraje. El martes abrió el debate de política general en el Parlament cogiendo por los cuernos el toro de la principal preocupación de los catalanes: la vivienda. Explicó que el Govern ha identificado terrenos hábiles para construir hasta 210.000 pisos en todas las modalidades posibles: alquiler social, alquiler libre, vivienda social y promociones privadas. La precisión del dato se corresponde a la meticulosidad con la que su hombre de confianza en la Conselleria de Presidència, Albert Dalmau, prepara estos debates. Illa quiso dejar claro que sabe el camino que hay que recorrer para paliar el déficit de vivienda asequible que sufre este país. Prueba del acierto en el diagnóstico es que el presidente de los constructores, Xavier Vilajoana, bendijo la iniciativa aunque dudó de que se cumplan los plazos. Ahí es donde el coraje que ha demostrado hasta ahora Illa le da un margen de credibilidad. Pero ello no es suficiente porque para sacar adelante esta y otras iniciativas necesita una mayoría que no tiene en el Parlament. Quienes se la pueden dar, Esquerra y Comuns, pasaron las votaciones de las resoluciones finales de ayer evitando que el Gobierno del PSC saliera tocado, pero sin apoyarle en sus propuestas. Eso queda para la negociación de los Presupuestos, para los que Illa ya conoce las líneas rojas de quienes son sus socios parlamentarios: la presentación del modelo de financiación autonómica en el caso de Esquerra y una mayor regulación del mercado de la vivienda en el caso de los Comuns. El debate sirvió para que todos pongan las cartas sobre la mesa.

Muy diferente fue la actitud de Junts, que puso el acento en sus propuestas de resolución en la voluntad de evidenciar la distancia del PSC con la agenda independentista más que en proponer su alternativa de futuro. El conjunto de medidas buscaban la conclusión que se quería evidenciar: se ha impuesto el «tripartito unionista», un concepto muy alejado hoy del carril central de los votantes catalanes. El PP y la CUP defendieron la posición emparedados entre las excentricidades de Vox y Aliança. Este debate no acabó con el clima de normalidad y de estabilidad institucional que se ha intensificado en Catalunya desde la victoria de Illa.

Pero lo que debe tener claro el president es que en los próximos meses la pacificación y el coraje no serán suficientes si no consigue los correspondientes apoyos parlamentarios para sacar adelante las leyes, empezando por la de Presupuestos. Estos días ha quedado claro también que buena parte de lo que se ha propuesto y expuesto en el Parlament exige de cambios legislativos en el Congreso y del impulso del Gobierno de Pedro Sánchez que tanto debe al PSC y al resto de grupos políticos catalanes. Por eso en la Moncloa y en Ferraz, conocedores de la lealtad de Illa y de su equipo, deberían tomar buena nota de las resoluciones que se han aprobado con amplias mayorías en el Parlament, especialmente las que han contado con el voto favorable del grupo socialista. Las próximas semanas serán decisivas para que Catalunya tenga los presupuestos que necesita. El PSC, y el PSOE, ya saben dónde están las líneas rojas que han puesto Esquerra y Comuns. Harían bien en buscar acuerdos lo antes posible sobre los temas planteados.