El retrato del rey retrata a Salellas

Girona. Ayuntamiento. Girona cuelga el retrato del Rey, elaborado a partir de imágenes del 1 de octubre, en el Salón de Plenos. Una sentencia obligaba al Ayuntamiento a tener la fotografía del monarca y la bandera de España en un lugar preferente del edificio consistorial. Lluc Salellas (alcalde). / Aniol Resclosa / DDG

El alcalde de Girona, siempre a punto de obedecer a la justicia española, ha colgado finalmente el retrato del rey en el salón de plenos, porque así le fue requerido. No un retrato cualquiera, que eso sale barato y ya que pagamos todos los ciudadanos más vale gastar dinero a espuertas, sino uno realizado a su vez mediante cientos de diminutas fotografías de las fuerzas policiales requisando urnas el 1 de octubre de 2017. Es decir, de entrada, uno ve una fotografía de Felipe VI, elegante y sonriente, pero, si se acerca mucho, lo que ve son un montón de fotografías minúsculas de las fuerzas del orden en acción. Para que después digan de la CUP. Ni al más fanático de los monárquicos se le habría ocurrido semejante homenaje al rey, hay que reconocerle al alcalde Salellas que, si de rendir pleitesía se trata, nadie como él. Es como si a Florentino Pérez le ordenan colgar en el Bernabeu una foto de Messi, y encarga una fabricada con las fotos de todos los goles que el argentino le metió al Madrid. Seguro que los socios estarían tan encantados con la idea como los votantes del alcalde Salellas con la suya.

Muchos ciudadanos creen que Salellas pretendía ridiculizar al rey y se ha ridiculizado a sí mismo. Empiezan a sospechar que CUP significa Casi Un Político y que es una asociación a la que se apuntan los que no dan la talla mínima exigida para dedicarse a la política -ni a nada más-, y eso que en Catalunya esa talla, más que mínima, es microscópica. Yo, que aprecio como merece a Salellas, sé que no es así, lo que ocurre es que el chaval es monárquico, no hay más que ver con qué orgullo se hizo fotografiar al lado del retrato en cuanto estuvo colgado en lugar preeminente.

Monárquicos de toda España van a venir a Girona para observar esa obra de arte que adorna el salón de plenos, hasta podrían editarse postales y puntos de libro con ella. La catedral, el retrato del rey y la basura esparcida por las calles van a ser pronto las tres imágenes más fotografiadas y difundidas de la ciudad. El propio Felipe VI estará encantado de venir a esta ciudad de la que su hija es princesa, para admirar el homenaje que le dispensa Salellas y hasta de bendecirlo, si es que esa es una de las funciones que le han sido otorgadas.

-Mirad majestad, ese sois vos, gallardo y atractivo como buen Borbón. Si acercáis la regia nariz a la foto, veréis a las fuerzas del orden manteniendo el ídem.

- Qué maravilla, mi buen Salellas, ojalá todos mis súbditos fuesen como tú.