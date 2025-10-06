El peso de la botella

Desde pequeño se me inculcó que no era correcto expresar según qué emociones ni hablar de según de que cosas. Me convertí en un niño, en una persona, tímida, introvertida, con muchos miedos e inseguridades, que poco a poco fueron creciendo, para convertirse en sospechosos habituales, y transformarse en forma de anorexia, depresión, intento de suicidio.

Pero todo esto llegó un momento que se transformó en algo positivo, y fue a través del activismo. Recuerdo el día exacto en el que, en un taller de sensibilización para alumnas de enfermería, al terminar una de ellas se me acercó y me dijo que gracias a mi relato había comprendido a su padre y su comportamiento durante toda su vida. Ahí comprendí la importancia de la palabra como elemento transformador y del relato en primera persona.

Desde los talleres que realizamos en 'Amb Experiència Pròpia' intentamos transmitir dos ideas básicas:

Que hemos de verbalizar nuestro malestar emocional, que hemos de dejar de sentirnos culpables, bichos raros, de auotoestigmatizarnos, en definitiva de salir de ese imperio de la normalidad, de lo que muy bien habla en su libro Robert Chapman, para poder romper el estigma existente todavía hoy en la sociedad. Frases como “entonces oyes voces y puedes matar a gente”, “lo haces para llamar la atención”, “échale ganas, todos tenemos problemas”, “tómate pastillas, que estás fatal” ,”por qué tengo que ir al médico si la loca eres tú”, “nunca me imaginé saliendo con una persona con un diagnóstico”… No son frases sacadas de ChatGPT, ni de novelas, ni de películas, son frases que nos hacen llegar diariamente al perfil de Instagram de la asociación. Y vienen de una sociedad que todavía no entiende y no comprende aquello que no es estándar, que no está dentro del engranaje del sistema capitalista. Estamos en una 'sociedad del cansancio', en la que se explota la autoexigencia y la positividad, la importancia del 'yo' por encima del todo.

La otra idea que transmitimos es que gran parte de las personas con problemas de salud mental se recuperan. Y recuperarse no es curarse, no es ausencia de síntomas, sino que se trata de un viaje en que cada persona vive su propia recuperación, de manera única, con altibajos y sin una línea recta, buscando una identidad independiente al trastorno. Un proceso que está basado en la resiliencia y en la esperanza, en el que se busca que la persona recupere su papel en la comunidad, como partícipe de ella y como sujeto de derechos. Y todo esto pasa por un cambio de paradigma de la visión que tiene la sociedad en general, y los políticos y profesionales de la salud en particular. Y es algo que no digo yo, lo dice la declaración de derechos de las personas con discapacidad de Nueva York de 2006, y su derivada, que son los Quality Rights de la OMS, a través del desarrollo de figuras como el agente de soporte mutuo, la planificación de decisiones anticipadas o, sobre todo, la capacidad jurídica de las personas.

Me gustaría acabar con una metáfora que utilizamos en los talleres, dónde cojo una pequeña botella de agua y, sujetándola con el brazo extendido, les pregunto cuál es el factor para que yo termine soltándola…Sino lo habéis adivinado es el tiempo. Yo puedo estar muy fuerte y aguantar horas con el brazo extendido pero al final soltaré la botella, por el dolor en la mano o el hombro. Pues ahora hay que imaginar que no es una botella, que es un pequeño malestar emocional que, si lo vamos acumulando, sino lo verbalizamos, al final nos dolerá y nos dañará emocionalmente.

Hablemos de salud mental.