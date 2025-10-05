¿Otro portazo a Catalunya?

Esta semana han pasado por la sede de Pimec, Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Está bien que el presidente del Gobierno y el ganador de las últimas elecciones conozcan lo que se piensa en Catalunya en la voz de una de las organizaciones con mayor vitalidad y capilaridad, una patronal que ejerce cuando es necesario de lobby, pero que no es un lobby colonizando una patronal. Los empresarios pequeños y medianos pidieron lo que necesitan para su día a día, sobretodo menos burocracia, que hoy es una de las realidades que más ahoga a los que no tienen margen ni para fichar expolíticos ni para contratar a las big four. También hablaron de financiación autonómica, pues cunde el convencimiento en esa casa de que si la Generalitat tuviera más ingresos tendría margen para reducir la presión fiscal. Sánchez les aseguró que presentará una propuesta antes de final de año, no por generosidad sino porque Esquerra no hablará de presupuestos sin este requisito previo. Feijóo, como siempre, habló de mejorar la financiación de todos. Al menos, se lo han dicho a la cara.

Lo que ocurra con esta propuesta de financiación que presentó la Generalitat antes del verano, tiene mucha más importancia de lo que piensa el potaje madrileño. Desde hace un par de décadas se han sucedido diversos episodios en los que la mayoría de los representantes de los catalanes han planteado reformas en su sistema de autogobierno. Esta misma semana se cumplieron 20 años de la aprobación del proyecto de Estatut que contó con el voto de dos tercios del Parlament y que sucumbió una madrugada en la Moncloa y una tarde de toros en el Constitucional. Luego vino un intento malintencionado de Artur Mas de un concierto económico y el despropósito del procés. Pero el elefante sigue ahí. En el Congreso votaron a favor de la cesión de las competencias de inmigración 40 de los 48 diputados elegidos en Catalunya. Y la propuesta de financiación lleva la música de Esquerra pero la letra es del PSC. ¿Van a dar otro portazo?