Marcas catalanas: ¿retocar o mantener las canas?

Hace tres semanas, justo antes de la Diada, estuve en Madrid. La ciudad parece un catálogo de marca: limpia, pulida, monumental. La marca Madrid se vende sola. Envidia sana. Hoy miras Barcelona —que había sido referente global— y piensas que quizás le haría falta un urgente rebranding. Un poco como aquellos logos de los 90 que todo el mundo amaba, pero que hace años que nadie revisa y que ya cuesta reconocer.

De eso hablé en el 'Versió RAC1', cuando me llamaron desde Can Clapés para comentar la polémica de TV3 y 3Cat. Intervine desde la estación de Atocha, con la maleta al lado, un tren a punto de salir hacia Barcelona y mi cuñada Anna y mi suegra haciéndome compañía, y alguna foto. Branding en estado puro: improvisar con un café en la mano y la megafonía de fondo. Y siendo fiel a mi máxima: cuando una marca funciona, no la toques.

Quizá por eso me gusta tanto este oficio: porque te recuerda que el branding no vive solo en los despachos ni en los manuales de diseño, sino que se construye en momentos reales, con ruido de fondo, prisas y la vida cotidiana poniendo contexto. Al fin y al cabo —y ahora barro para casa—, una marca también es eso: ser capaz de decir quién eres y qué representas, a pelo, incluso en medio del trasiego de una estación lejos de casa.

Ahora bien, conviene aclarar una cosa. Una marca no es sólo un logotipo. Una marca es el conjunto de lo que eres y de lo que transmites: nombre, símbolo, valores, historia, manera de relacionarte con el mundo. Es identidad y esencia. El logotipo, en cambio, es la cara visible: colores, tipografías, trazos. La marca es la novela entera; el logo es la portada. Y este matiz es importante, porque a menudo confundimos "cambiar de marca" con "cambiar de logo". No es lo mismo. Puedes retocar un logotipo sin traicionar la esencia y también puedes mantener uno durante décadas si todavía conecta con la gente.

Este verano hemos visto varios ejemplos en nuestro entorno: nombres y logos. Junts per Barcelona ha pasado del TriasxBCN a una marca más moderna, con un logo turquesa que hace referencia a la ciudad. ERC ha dejado atrás el amarillo del procés para recuperar rojo-naranja histórico, volviendo a la paleta original. El Barça ha rebautizado su tienda como "Barça Botiga": un gesto sencillo pero potente, porque decir tu nombre en tu lengua materna también es branding. La CUP ha hecho más vivo el amarillo y más grande la estrella, como quien alza un poco más la voz. La Federació Catalana de Fútbol ha simplificado el escudo para adaptarlo a los entornos digitales coincidiendo con el 125º aniversario. Y para acabar, el caso más delicado: la creación de 3Cat, que ha unificado TV3 y Catalunya Ràdio. Unificación que no sólo afecta a TV3 y Catalunya Ràdio: también desaparecen marcas consolidadas dentro de ambos entornos como el 3/24, Esports3 o incluso el TN, para pasar a llamarse 3CatInfo, 3CatEsports o el que venga y convenga. El riesgo es evidente: aquello que durante años ha sido patrimonio compartido —y fácilmente reconocible por la audiencia— queda diluido en una sopa de etiquetas con el prefijo 3Cat. La cuestión es que la marca TV3 acumula un patrimonio emocional enorme. Tocarla no es sólo un movimiento gráfico, es remover la cuerda sensible de mucha gente.

Cuando, pues, ¿tiene sentido hacer un cambio? Tiene sentido cuando la imagen ha quedado anticuada y no conecta con su público. También cuando hay un cambio estratégico: nuevos productos, nuevos servicios, nuevos valores que demandan una nueva expresión. Cuando buscas nuevos públicos y necesitas hablar su lenguaje visual. Cuando hay fusión o unificación y es necesaria una identidad común. O cuando hay confusión o falta de reconocimiento y el cambio aporta claridad.

También hay momentos, sin embargo, en los que es mejor no tocar nada. Si la marca ya es reconocida y querida, cambiarla puede confundir e incluso hacer enfadar. Si no hay un motivo claro, el cambio puede parecer superficial o un capricho. Si arriesgas perder patrimonio emocional acumulado durante años, hay que pensárselo dos veces. También es importante valorar si el coste compensa, porque rediseñar y actualizarlo todo puede ser muy caro sin un retorno claro. Y en momentos de crisis o fragilidad, quizás lo que conviene es estabilidad y no generar más confusión.

Los pros de un cambio son evidentes: frescura, actualización, capacidad de atraer nuevos públicos, diferenciación y coherencia. Y, sobre todo, adaptación al entorno digital. Pero los contras también pesan: la pérdida de reconocimiento, los costes, el rechazo emocional o el riesgo de cambiar para cambiar. Al fin y al cabo, una marca es como una cara. Si ya te reconocen, no tienes que maquillarte ni operarte. Pero si la imagen y los valores no acompañan el momento vital, un retoque —empezando por el nombre— puede ser necesario.

Este verano, muchas marcas catalanas se han mirado al espejo. Algunas solo se han cortado el flequillo; otras han estrenado look completo. Pero el verdadero reto no es el cambio en sí, sino la respuesta del espejo: la sociedad, la audiencia, el público. Lo imprescindible es que, al mirarlas, la gente pueda decir "sí, esta eres tú" y no "perdona, ¿nos conocemos?". Porque, al final, una marca no es sólo lo que ves en el espejo: es lo que la sociedad reconoce y ama en ti, el vínculo emocional que se activa cuando alguien te recuerda, te elige o te defiende. Una marca es la memoria compartida, la confianza acumulada y la identidad que sobrevive más allá de los logotipos. Es lo que te hace ser reconocible y deseado, incluso cuando los años pasan y el reflejo del espejo cambia.