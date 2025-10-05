Esperanza o incertidumbre

Semana crítica en Gaza. Donald Trump tiene prisa por mostrar al mundo el poder exclusivo que tiene para imponer un alto el fuego, tal vez sea porque el viernes se anunciará el premio Nobel de la paz, que es probablemente lo único que ahora le quita el sueño. Aunque en condiciones normales el premio está más que decidido desde hace semanas y sería muy sorprendente que el destino fuera al inquilino de la Casa Blanca, tal vez haya que aprovechar estas horas para analizar si la propuesta del presidente americano tiene visos de avanzar.

Para empezar, hay que reconocer que cualquier esfuerzo por conseguir que la masacre israelí pare es necesario y debe ser bienvenido. Pero también hay que evitar la tentación de pensar que esto sea un acuerdo de paz, para eso haría falta implicar a los representantes palestinos, que en este acuerdo les han dejado fuera de juego. Lo que se propone es un alto el fuego, el tercero desde que los tanques misiles y aviones israelís empezaran a destripar la franja de Gaza y a su población civil, asesinando a casi 20.000 niños menores. En las otras dos ocasiones, el alto el fuego fracasó. El primero a los dos meses de ofensiva duró solo una semana; el segundo, a solo unos días de que Trump entrara en la Casa Blanca, con un acuerdo sobre la mesa en tres fases, lo rompió Israel cuando en la segunda fase tenía que comprometerse a que el cese de hostilidades fuera permanente. ¿Puede funcionar ahora? Las conversaciones que han comenzado en El Cairo se van a concretar con mucha desconfianza de las partes. Hamas sabe que su principal valor de negociación son los rehenes y quiere conocer qué garantías tendrá Gaza una vez liberados todos para que no se inicie la acometida final, el verdadero objetivo de los halcones israelís con Netanyahu a la cabeza. Hay muchos matices por concretar, como el repliegue del ejército de la franja o el desarme de Hamas y en cualquier piedra, puede tropezar. Pero un alto el fuego, a falta de un acuerdo de paz, por ahora imposible, puede empezar a transformar la incertidumbre en esperanza.