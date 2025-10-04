Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Opinión | Deporte
Sílvia Cóppulo

Sílvia Cóppulo

Periodista y psicóloga.

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

O campeones o nada

¿Se maltrata física o psíquicamente a los adolescentes de las ligas profesionales de básquet o de futbol? Afortunadamente, no; pero hay que estar alerta

Dabone, en su debut con el primer equipo del Barça de baloncesto.

Dabone, en su debut con el primer equipo del Barça de baloncesto. / FCB

La gimnasta artística Simone Biles y el nadador Michael Phelps denunciaron sus infancias rotas por el maltrato que sufrieron para ser los mejores. “Pasaba 26 horas a la semana en la piscina, estaba muy deprimido. Sentía que era una máquina, que generaba ganancias y divertía al público”, contaba el deportista más condecorado de la historia de los JJOO, que debutó en ellos a los 15 años.

Cuando veíamos a las gimnastas de la Europa del este nos preguntábamos por qué habían crecido tan poco. Supimos que se las sometía a privaciones alimentarias, castigos, gritos y aislamiento físico. El único objetivo era que ganaran medallas. Ellas no importaban, únicamente eran el instrumento para que los directivos del deporte nacional se derritieran, y el público aplaudiera excitado cuando sonara su himno nacional.

De la gimnasia a la natación, el patinaje o el boxeo, del este llegó a nuestro oeste el precio que tienen que pagar los futuros campeones. En 2022, la federación británica de gimnasia investigó qué había detrás de las 3.500 denuncias que había recibido, lideradas por la gimnasta Claire Heafford.

¿Se maltrata física o psíquicamente a los adolescentes de las ligas profesionales de básquet o de fútbol? Afortunadamente, no; pero hay que estar alerta. Celebro que nuestros compañeros de EL PERIÓDICO traten este tema con tanto esmero. Desde la psicología se advierte de los peligros intrínsecos que acechan a los niños campeones y con dinero, más allá de la presión ejercida por sus clubes, el público y los medios. Niños que entran en la adultez sin suficientes recursos emocionales. Y que, cuando la corta vida profesional se les acabe, pueden darse de bruces contra ella, porque su identidad también se habrá finiquitado: si no son campeones, no son nadie.

¿Y si esperamos a la mayoría de edad, a los 18, para que estos genios compitan con los mayores? Mohamed Dabone (bàsquet FCB) no ha cumplido los 14. Lamine Yamal triunfó a los 17 con el equipo profesional. Son nuestros juguetes y nos divierten. Pero también son personas y hay que protegerlos de que se conviertan en juguetes rotos.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La asociación '7291: Verdad y Justicia' acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: 'Decepción
  2. Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
  3. Sònia Hurtado: “Se ha investigado poco un recurso nutricional tan potente y abundante como son las algas”
  4. Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
  5. El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
  6. La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales en Barcelona
  7. Los precios de la vivienda crecerán un 5% en 2026, pero caerán en los siguientes 5 años
  8. La IA obliga a cambiar los trabajos escolares: los profesores piden al alumno reflexión y vuelven a la oralidad

El debut de Dabone en el Barça con 13 años abre el debate: ¿Hazaña o temeridad?

El debut de Dabone en el Barça con 13 años abre el debate: ¿Hazaña o temeridad?

La UCO desmonta la estrategia del PSOE de Cerdán: una empleada mantuvo ante el juez que Ábalos no recibía sobres

La UCO desmonta la estrategia del PSOE de Cerdán: una empleada mantuvo ante el juez que Ábalos no recibía sobres

La UCO descubre mensajes que señalan la supervisión de Cerdán y del exgerente del PSOE en un pago de 2.000 euros en metálico

La UCO descubre mensajes que señalan la supervisión de Cerdán y del exgerente del PSOE en un pago de 2.000 euros en metálico

Quién es quién en el consejo y el equipo directivo de Puig

Quién es quién en el consejo y el equipo directivo de Puig

Diccionario del franquismo: la jerga de una época

Diccionario del franquismo: la jerga de una época

El Gobierno agolpa en el último trimestre del año hitos de legislatura en financiación, presupuestos y reforma judicial

El Gobierno agolpa en el último trimestre del año hitos de legislatura en financiación, presupuestos y reforma judicial

Jane Goodall... y la flotilla, por Sergi Mas

Jane Goodall... y la flotilla, por Sergi Mas

¿Cuándo será obligatorio para los autónomos facturar de forma electrónica? ¿Debo hacerlo con un ‘software’ especial?

¿Cuándo será obligatorio para los autónomos facturar de forma electrónica? ¿Debo hacerlo con un ‘software’ especial?