O campeones o nada

La gimnasta artística Simone Biles y el nadador Michael Phelps denunciaron sus infancias rotas por el maltrato que sufrieron para ser los mejores. “Pasaba 26 horas a la semana en la piscina, estaba muy deprimido. Sentía que era una máquina, que generaba ganancias y divertía al público”, contaba el deportista más condecorado de la historia de los JJOO, que debutó en ellos a los 15 años.

Cuando veíamos a las gimnastas de la Europa del este nos preguntábamos por qué habían crecido tan poco. Supimos que se las sometía a privaciones alimentarias, castigos, gritos y aislamiento físico. El único objetivo era que ganaran medallas. Ellas no importaban, únicamente eran el instrumento para que los directivos del deporte nacional se derritieran, y el público aplaudiera excitado cuando sonara su himno nacional.

De la gimnasia a la natación, el patinaje o el boxeo, del este llegó a nuestro oeste el precio que tienen que pagar los futuros campeones. En 2022, la federación británica de gimnasia investigó qué había detrás de las 3.500 denuncias que había recibido, lideradas por la gimnasta Claire Heafford.

¿Se maltrata física o psíquicamente a los adolescentes de las ligas profesionales de básquet o de fútbol? Afortunadamente, no; pero hay que estar alerta. Celebro que nuestros compañeros de EL PERIÓDICO traten este tema con tanto esmero. Desde la psicología se advierte de los peligros intrínsecos que acechan a los niños campeones y con dinero, más allá de la presión ejercida por sus clubes, el público y los medios. Niños que entran en la adultez sin suficientes recursos emocionales. Y que, cuando la corta vida profesional se les acabe, pueden darse de bruces contra ella, porque su identidad también se habrá finiquitado: si no son campeones, no son nadie.

¿Y si esperamos a la mayoría de edad, a los 18, para que estos genios compitan con los mayores? Mohamed Dabone (bàsquet FCB) no ha cumplido los 14. Lamine Yamal triunfó a los 17 con el equipo profesional. Son nuestros juguetes y nos divierten. Pero también son personas y hay que protegerlos de que se conviertan en juguetes rotos.