La visión de Pablo Casado

Personas, aparentemente bien informadas, me contaron que a los pocos días de la invasión rusa de Ucrania, empezaron a compar valores en el mercado -acciones y fondos- especializados en el sector de defensa. Sobre todo, me contaba uno de estos especuladores aficionados, en su tiempo libre realizó un rastreo sobre aquellas compañías estadounidenses más avanzadas en inteligencia artificial aplicada a la fotónica. Al parecer, en las futuras guerras los sistemas de defensa basados en tecnología láser serán claves para poder enfrentarse a los enjambres de drones que pueden acabar abalanzándose encima de nuestras ciudades y cabezas.

La apuesta inversora no les ha salido mal. Basta ver qué ha ocurrido con el sector de la defensa. Compañías pequeñas a escala mundial como la española Indra -participada por el Estado en un 28%- y que hace unos años ni mencionaban el negocio de defensa para explicar su cartera, vale hoy en Bolsa un 307% más que el fatídico 24 de febrero de 2022, día de la invasión. Casualidades, ese mismo día, Pablo Casado aceptaba dejar la presidencia del PP después del golpe de estado interno que padeció y que acabó aupando a Alberto Núñez Feijóo. Hoy, Casado lidera el fondo Hyperion, destinado a invertir en defensa o seguridad, el eufemismo de moda. Acaba de levantar 500 millones de euros para seguir colocando en empresas de diverso calado. Un socio de Casado es un sobrino de Ana Botín, presidenta del Santander: Ricardo Gómez-Acebo; y entre sus consejeros tiene a un exsecretario general de la OTAN, Anders Fogh, y una exministra de Francia, Michèle Alliot-Marie.

El sector de defensa tiene una peculiaridad que no tiene otro sector: los clientes son casi en su totalidad los estados. Con un matiz: hay tráfico de cierto armamento que puede acabar en manos de organizaciones criminales y terroristas; pero eso va por cauces y mercados diferenciados y tenebrosos.Salvo estas excepciones, son los estados quienes compran estos productos y servicios tecnológicos que deben garantizar nuestra seguridad. Y lo hacen con el dinero de los impuestos que nosotros pagamos o emitiendo deuda (soberana o compartida a través de instrumentos financieros diversos), que tiene el aval de los mismos estados. En resumen: la pescadilla que se mueve la cola. Quien sale más beneficiado de este círculo son los titulares y accionistas de estas compañías, públicas, privadas o mixtas, que ven como el valor de sus inversiones los ha hecho más ricos.

Puede sonar perverso, aunque hay que aceptar las consecuencias. Gracias a Vladimir Putin, a los tambores de guerra y al miedo que han generado en nuestra Europa, hay quien ha ganado mucho dinero, directa o indirectamente a través de la revalorización de sus inversiones. Tuvieron visión y apostaron bien. Igual a quienes compraron acciones del hundido sector turístico en medio de lo más atroz de la pandemia, abril de 2020. Si, un día, los valores de este sector de defensa se hunden se deberá a que Putin ya no es amenaza o a que nos hemos autodestruido.