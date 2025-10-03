Sílvia Orriols, identidad y temor
Con la inmigración en una mano, la independencia en la otra y las redes siempre afiladas, la parlamentaria agita conciencias que estaban dormidas pero no superadas
Illa entra en el cuerpo a cuerpo con Orriols y augura que Aliança Catalana "fracasará"
Sílvia Orriols acudirá a la manifestación de la ANC por la Diada: "Iré a llamarles sectarios a la cara"
Todo provocador necesita a alguien a quien provocar. Un interesado en picar el anzuelo y participar de una relación tóxica por dependiente que contribuirá a enredar la madeja hasta perder el hilo, la tranquilidad y los nervios.
Una vez tensada la cuerda, poco importa a quien asiste la razón. Con los inicios diluidos de nada sirve preguntarse si fue antes el huevo o la gallina. Son las consecuencias las que dominan a la espera del final. Y este suele ser trágico. La historia también es interminable narrando otros episodios voluntariamente olvidados. El cine ahonda en ello y el estreno de un 'remake' de 'La guerra de los Rose' subraya que vivimos malos tiempos para la paciencia, la sensatez y la concordia.
Este juego constante a cara o cruz se ve potenciado, cuando no hostigado, por las redes sociales de las que se alimentan las intensas tertulias audiovisuales. Ni los medios públicos se salvan hoy de tanta superficialidad en el análisis con el que queriendo reflejar a la audiencia, la desprecian. Y la audiencia, se va. Los datos lo demuestran. Cada vez con más frecuencia son las plataformas, con sus infinitas ofertas, las que se llevan el liderazgo diario que, por cierto, tampoco se refleja.
Políticamente son los extremos los que intentan sacar tajada. Hábiles, lo hacen a costa de todo lo que se mueve para convertirse en redentores. Anunciando la revolución pendiente o el retorno al orden alterado. Al fondo, la utópica arcadia feliz. Los partidos mayores asumiendo parte del ideario radical se alejan del centro, pero tampoco consiguen reeditar los dos grandes bloques ideológicos que los nostálgicos desearían. En este juego la izquierda tiene las de perder. No solo por su tono trascendente y su exigencia a tener siempre la razón sino también por su ostentación de una autoridad moral que, queriéndola indiscutible, se la cuestionan unos hechos que su electorado castiga.
La derecha extrema, en cambio, sabe nadar mejor en aguas turbulentas porque juega con las emociones a pesar de los datos. Y lo que en versión española protagoniza Santiago Abascal en radicalidad catalana lo aglutina Sílvia Orriols i Serra (Vic, 9 de octubre de 1984).
A punto de cumplir los 41, a la lideresa de Aliança Catalana le sonríen las encuestas. Ejemplo de la ineficacia del cordón sanitario primero y de la fragilidad temerosa del bloque opositor después, la alcaldesa de Ripoll fue la gran protagonista de la manifestación de la última Diada. La menos concurrida. Tanto, que hubo momentos que la convocatoria parecía propia y no de las entidades cívicas que abominan de un Vox catalán. Esto precisamente motivó a Orriols a superar su pereza inicial y plantarse en Barcelona para “llamarles mediocres y sectarios a la cara”. El descaro vende. La aplaudieron.
Con la inmigración en una mano, la independencia en la otra y las redes siempre afiladas, la parlamentaria agita conciencias que estaban dormidas pero no superadas. Bastaba con escuchar. Cartas de presentación que se sirven del miedo y la frustración a partes iguales. Poco importa que su discurso sea ideológicamente incoherente en otros aspectos según los cánones. Al contrario. Es esta alteración calculada la que seduce a aquellos jóvenes que, en su ingenuidad, ven superables sus temores y potenciada su vanidad. Mientras, los partidos todavía centrales les miran sorprendidos. Como si no fueran hijos suyos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Unos 3.000 vecinos de L'Hospitalet se manifiestan para reclamar más seguridad: 'Estamos hartos de ver cómo nuestros barrios se degradan
- Miquel Carceller, profesor: 'Pedir trabajos ya no sirve, Chatgpt hace la reflexión y el alumnado pierde el tiempo
- La inmobiliaria Engel & Völkers deberá pagar 16 millones de euros por emplear como falsos autónomos a sus comerciales en Barcelona
- La mayor extracción de amianto a gran escala de Catalunya traerá a Badia del Vallès empresas punteras
- La asociación '7291: Verdad y Justicia' acusa a 'La revuelta' de invisibilizar su reivindicación sobre las residencias: 'Decepción
- Tabla de la cuantía de las pensiones en 2026: cuánto cobrarás según tu tipo de prestación
- El nombre de niña que se multiplica en Catalunya: su significado en catalán es muy diferente al que tiene en castellano
- Malas noticias para los catalanes: adiós a los próximos tres festivos nacionales