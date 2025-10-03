Sílvia Orriols, identidad y temor

Barcelona 30/10/2024 Sesión de control al president Salvador Illa y al Govern en el Parlament En la foto, la diputada Silvia Orriols de Aliança Catalana Fotografía de Ferran Nadeu / FERRAN NADEU / EPC

Todo provocador necesita a alguien a quien provocar. Un interesado en picar el anzuelo y participar de una relación tóxica por dependiente que contribuirá a enredar la madeja hasta perder el hilo, la tranquilidad y los nervios.

Una vez tensada la cuerda, poco importa a quien asiste la razón. Con los inicios diluidos de nada sirve preguntarse si fue antes el huevo o la gallina. Son las consecuencias las que dominan a la espera del final. Y este suele ser trágico. La historia también es interminable narrando otros episodios voluntariamente olvidados. El cine ahonda en ello y el estreno de un 'remake' de 'La guerra de los Rose' subraya que vivimos malos tiempos para la paciencia, la sensatez y la concordia.

Este juego constante a cara o cruz se ve potenciado, cuando no hostigado, por las redes sociales de las que se alimentan las intensas tertulias audiovisuales. Ni los medios públicos se salvan hoy de tanta superficialidad en el análisis con el que queriendo reflejar a la audiencia, la desprecian. Y la audiencia, se va. Los datos lo demuestran. Cada vez con más frecuencia son las plataformas, con sus infinitas ofertas, las que se llevan el liderazgo diario que, por cierto, tampoco se refleja.

Políticamente son los extremos los que intentan sacar tajada. Hábiles, lo hacen a costa de todo lo que se mueve para convertirse en redentores. Anunciando la revolución pendiente o el retorno al orden alterado. Al fondo, la utópica arcadia feliz. Los partidos mayores asumiendo parte del ideario radical se alejan del centro, pero tampoco consiguen reeditar los dos grandes bloques ideológicos que los nostálgicos desearían. En este juego la izquierda tiene las de perder. No solo por su tono trascendente y su exigencia a tener siempre la razón sino también por su ostentación de una autoridad moral que, queriéndola indiscutible, se la cuestionan unos hechos que su electorado castiga.

La derecha extrema, en cambio, sabe nadar mejor en aguas turbulentas porque juega con las emociones a pesar de los datos. Y lo que en versión española protagoniza Santiago Abascal en radicalidad catalana lo aglutina Sílvia Orriols i Serra (Vic, 9 de octubre de 1984).

A punto de cumplir los 41, a la lideresa de Aliança Catalana le sonríen las encuestas. Ejemplo de la ineficacia del cordón sanitario primero y de la fragilidad temerosa del bloque opositor después, la alcaldesa de Ripoll fue la gran protagonista de la manifestación de la última Diada. La menos concurrida. Tanto, que hubo momentos que la convocatoria parecía propia y no de las entidades cívicas que abominan de un Vox catalán. Esto precisamente motivó a Orriols a superar su pereza inicial y plantarse en Barcelona para “llamarles mediocres y sectarios a la cara”. El descaro vende. La aplaudieron.

Con la inmigración en una mano, la independencia en la otra y las redes siempre afiladas, la parlamentaria agita conciencias que estaban dormidas pero no superadas. Bastaba con escuchar. Cartas de presentación que se sirven del miedo y la frustración a partes iguales. Poco importa que su discurso sea ideológicamente incoherente en otros aspectos según los cánones. Al contrario. Es esta alteración calculada la que seduce a aquellos jóvenes que, en su ingenuidad, ven superables sus temores y potenciada su vanidad. Mientras, los partidos todavía centrales les miran sorprendidos. Como si no fueran hijos suyos.