Los riesgos de las listas negras

La firma espanyola Alstom presenta el nou tren de Rodalies a la seva fàbrica de Santa Perpètua de Mogoda. | JORDI COTRINA

En el contexto de la guerra en Gaza y en nombre de la defensa de los derechos humanos, el Ayuntamiento de Barcelona aprobó en junio de 2025 una instrucción que pretendía convertir la contratación pública en un instrumento de acción política en el ámbito internacional. El resultado era la exclusión de las licitaciones municipales a empresas que, según la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Acnudh), participan en actividades económicas en asentamientos israelís en los territorios palestinos ocupados, vulnerando a legalidad internacional. La instrucción se amparó en una resolución previamente aprobada por el pleno municipal que instaba a romper relaciones institucionales con Israel y a no contratar con empresas vinculadas a la ocupación, una intención que respondía a la voluntad política de no ser cómplices de violaciones de derechos humanos.

No obstante, aplicar los principios con precipitación, sin el debido rigor, sin diferenciar entre la explotación del territorio palestino ocupado, los intereses del Gobierno de Israel y la actividad económica ordinaria en este país, que el Gobierno español no ha sometido a ningún embargo, puede tener consecuencias indeseadas. Aún más si los gestos políticos van de espaldas a la realidad empresarial y laboral de nuestro entorno inmediato.

La multinacional francesa Alstom fue excluida por TMB de una licitación para fabricar 39 trenes del metro, al figurar -en ese momento- en ese listado. Se trataba de un contrato valorado en más de 330 millones de euros, clave para la continuidad de la planta de Santa Perpètua de Mogoda, donde trabajan más de 500 personas. La empresa recurrió la decisión, alegando que ya no tenía actividad en los territorios ocupados y que había pedido reiteradamente ser retirada del listado, una alegación a la que el tiempo ha dado la razón. La lista actualizada por el Acnudh este septiembre añade aún más complejidad al escenario, ya que retira a Alstom pero en ella figuran empresas como CAF, ACS, SEMI (filial del grupo francés Vinci) y la empresa pública Ineco, adscrita al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Empresas estratégicas para el Estado o directamente vinculadas a la ejecución de proyectos públicos, que también insisten en que no tienen actividad en los territorios ocupados y a las que, por coherencia, debería aplicárseles el mismo tratamiento que a Alstom.

Decisiones de ese calibre, con un impacto directo sobre el tejido industrial y el empleo, no pueden basarse en información desactualizada ni en interpretaciones unilaterales, por bienintencionada que sea su finalidad. Actuar de este modo compromete la seguridad jurídica, distorsiona la libre competencia y pone en riesgo derechos laborales, que también merecen protección. Además, imponer vetos sin una base normativa sólida ni respetar los límites que establece la ley de Contratos del Sector Público, que prohíbe expresamente la introducción de criterios ideológicos en los procesos de adjudicación, no solo excede las competencias de una administración local, sino que entra en conflicto con el marco legal vigente.