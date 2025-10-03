Recursos humanos para la defensa, un creciente dolor de cabeza

Sumidos en un tan innegable como cuestionable proceso de rearme, tanto España como el resto de nuestros aliados tienden a centrar el foco en los aspectos tecnológicos e industriales de la defensa, en su afán por contar con unas fuerzas armadas que puedan hacer frente a las complejas amenazas que se vislumbran en el horizonte inmediato (con Rusia en cabeza). Mucha menos atención se le suele prestar al componente humano de los ejércitos, incluso elucubrando con la idea de que el desarrollo tecnológico aplicado a la defensa pronto va a suponer una menor necesidad de efectivos humanos, sustituidos por armas inteligentes y autónomas, y hasta hay quien se atreve a plantear que por esa vía se ahorrarán muchas vidas, en la medida en que no será necesario emplear tantos soldados y marineros en misiones de alto riesgo.

Lo que se extrae tanto del análisis de guerras con un alto componente tecnológico (Ucrania, por ejemplo) como de las más tradicionales (Sudán, entre muchas otras) es que por mucho tiempo seguirá siendo fundamental contar con seres humanos en todas las ramas de las estructuras militares. No solo eso, sino que harán falta más en cantidad y, sobre todo, mejores en capacitación.

En cuanto a la cantidad, ahí están no solo los anuncios de incrementos de las plantillas militares que están presentando muchos gobiernos europeos, sino también los planes de regreso al servicio militar obligatorio que algunos están adoptando, entendiendo la necesidad de complementar las limitaciones numéricas de las fuerzas profesionales y de aumentar el escaso número de reservistas. En cuanto a la calidad, basta con tomar en consideración la notable exigencia que supone manejar sistemas de armas cada vez más sofisticados y actuar en contextos complejos, en los que no basta con acumular una masa de soldados en línea para disparar contra todo lo que se mueva por delante.

Dos son las principales dificultades para lograr ese doble objetivo. Por un lado, y aunque ya hace años que se ha abierto la puerta a la participación de las mujeres en las fuerzas armadas y se ha facilitado la incorporación a filas a extranjeros como vía preferente para hacer más fácil el acceso a la nacionalidad, resulta evidente que en pleno proceso de envejecimiento va menguando el volumen de potenciales candidatos al reclutamiento (la edad máxima para poder acceder a las fuerzas armadas es de 29 años). Por otro, en un escenario sociolaboral cada vez más exigente, la competencia por retener y captar talento se hace aún más acusada frente a otras opciones que pueden resultar más atractivas. No solo el salario, sino también las condiciones de vida y las perspectivas de desarrollo profesional más allá de la fecha límite de rescisión del contrato (establecida actualmente en los 45 años) son factores de enorme importancia a la hora de atraer a quienes desean desarrollar un proyecto vital y laboral. Y, obviamente, las restricciones presupuestarias terminan por condicionar poderosamente el margen de maniobra.