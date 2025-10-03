Pues sí, protestar es muy útil

La situación de Europa ante el genocidio de Gaza podría resumirse así: mientras los gobiernos callan y se ponen de perfil, la gente ha decidido pasar a la acción. Otra vez, un movimiento que va de abajo hacia arriba: en Catalunya sabemos muy bien lo que estos tsunamis pueden llegar a provocar. Ha bastado la detención ilegal y el secuestro de unos cuantos centenares de activistas de todo el mundo, para encender una mecha en la que están concentrados decenas de miles de niños asesinados y el riesgo de desaparición de una civilización entera en manos del Gobierno bárbaro de Netanyahu. Cierto, la detención de unos cuantos activistas, ni que sea por uno de los ejércitos más desalmados del mundo, es una nimiedad al lado de la masacre sistemática de todo un pueblo, pero la flotilla contiene algo intangible y muy poderoso a la vez: el sueño de cambiar el mundo a través de la acción. Hay algo ingenuo y también heroico en este gesto imposible de ir a la busca del monstruo en su propia guarida y plantarle cara, como el minúsculo Ulises ante el gran Cíclope. Israel ha reaccionado como era previsible, usando solamente su fuerza bruta y vulgar, pero los frágiles barcos de papel que han ido a su encuentro, aparentemente aplastados, han logrado la única victoria que podían conseguir y seguramente la más valiosa, que es la de la propaganda. El Polifemo cree que ha ganado, porque Ada y Greta deberán volver a casa, pero en realidad ha perdido, porque se desangra moralmente hasta perder toda su legitimidad. La flotilla parecía inútil, pero ha sido extremadamente eficaz.

Del mismo modo, las protestas en la Vuelta parecían estériles, pero han servido para enseñar que el deporte puede ser un arma fabulosa para acorralar a Israel. Lo mismo puede decirse de las masivas protestas estudiantiles, que han convertido a Barcelona en la capital occidental de la resistencia palestina. La oleada del 'Free Palestine' es cada día que pasa más grande y difícil de controlar. En países como España, es ya un asunto interno que amenaza con colapsar al PP, y en Italia, la indignación está empezando a incomodar seriamente al Gobierno de Meloni. En Alemania, el discurso oficial no tiene nada que ver con las masivas manifestaciones que vemos en Berlin y en Francia, Macron ha tenido que reconocer al Estado palestino temeroso de su propia combustión social. Estamos, pues, ante una monumental ola global, en la que una parte significativa de la población de Occidente, y en particular su juventud, le está diciendo a sus dirigentes que no están dispuestos a aceptar un mundo en el que se pueda perpetrar una masacre como la de Gaza sin que haya consecuencias. Se ha puesto de moda, entre las élites acomodadas y sus habituales altavoces, decir que protestar no sirve de nada. Desde el sofá de las redes sociales, los mismos que callan ante el genocidio se ríen de la flotilla. Pero la profunda sacudida social que estamos viviendo ahora mismo en Europa los desmiente y los desnuda. Pues sí, resulta que protestar es muy pero que muy útil. Y es la única manera eficaz para que los que tienen que tomar decisiones sientan el aliento del miedo en su cogote.