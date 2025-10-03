Yo primate... tú Jane (Goodall)

El 1 de octubre de 2025, el día que nos dejó Jane Goodall, se me antojó como un 'déjà vu' de lo ocurrido el 14 de marzo de 1980. Yo tan solo era un mozalbete y, mientras compraba sellos en el estanco, la emisión de un mensaje radiofónico acalló a la clientela: Félix Rodríguez de la Fuente había muerto. Por primera vez experimenté una opresiva sensación de orfandad. Y es que, junto a mis progenitores, cada semana nos sentábamos frente al televisor para disfrutar de 'El Hombre y la Tierra'. Un momento de comunión con la naturaleza predicado por aquel Félix amigo del lobo, el lirón careto o la lechuza. No éramos los únicos; la estanquera, el albañil o la maestra del colegio tenían a Félix como referente.

Octubre se ha estrenado con la pérdida de otro referente vital: Jane. La efeméride coincide con el día y mes de defunción del que fuera mentor de Goodall; el antropólogo y arqueólogo Louis Leakey (1903-1972). Apostó por tres mujeres de leyenda para llevar a cabo sendas investigaciones paralelas en los 60: envió a Dian Fossey al África central para estudiar el gorila de montaña, a Biruté Galdikas para trabajar con el orangután en Indonesia, y a Jane Goodall para investigar con los chimpancés de Gombe (Tanzania).

El mismo 1 de octubre la UAB organizaba un evento académico: «Contar la Naturaleza». Los dos ponentes invitados: Carlota Bruna, activista medioambiental, y este primate. Ambos iniciamos el diálogo sin saber nada acerca del estado de salud de Jane. Incluso hablamos de ella; por ejemplo, recuerdo explicar que, junto con 'El origen de las especies' de Charles R. Darwin o 'Cosmos' de Carl Sagan y Ann Druyan, los dos libros y personajes que habían impulsado mi vocación fueron: 'El chimpancé y los orígenes de la cultura' de Jordi Sabater Pi y 'En la senda del hombre', de Jane Goodall. A mi maestro Sabater Pi lo lloré mientras, el año 2009, me encontraba en Tanzania, cerca de la Garganta de Oldupai, investigando sobre los orígenes de la cultura en la senda de la evolución humana. Y es que ambos primatólogos, en África y al unísono, descubrieron que los chimpancés salvajes podían fabricar herramientas. Si Darwin revolucionó la historia de la ciencia al plantear la idea del cambio (en oposición a la inmutabilidad del creacionismo), las aportaciones de Goodall y Sabater Pi sirvieron para derrocar el muro antropocéntrico que, hasta la segunda mitad del s. XX, separaba al 'Homo sapiens' de los animales: la tecnología.

Todavía resonaban estas palabras en la sala cuando, al salir, me comunicaron el fallecimiento de nuestra heroína. Pude conocerla en persona y era sabido que, lejos de retirarse, jamás cesó de viajar por todo el planeta predicando la necesidad no solo de proteger a sus queridos chimpancés, sino cualquier otro tesoro natural, así como todo pueblo y cultura. La Jane naturalista, conservacionista y humanista murió en activo a los 91 años. Trabajó y luchó hasta el límite de sus fuerzas.

Esta vez no fue un transistor de radio, sino mi 'smartphone', pero la noticia me hizo sentir huérfano de nuevo. Perdíamos a otro referente vital. Pronto, las redes sociales estallaron con imágenes de Jane, y mensajes plagados de palabras y emoticonos tristes. Al igual que con Félix en 1980, el pueblo lloraba a una amiga; una mujer a la que quizás jamás conocieron en el mundo real, pero sí en la virtualidad de libros, prensa, televisión o internet. Dicho esto, podría parecer 'esnob' focalizarse en el deceso de una única persona, más cuando cientos y miles mueren, a diario, a causa de guerras, genocidios, hambrunas y catástrofes naturales; niñas y niños inocentes incluidos. Ahora bien, si queremos combatir dichas injusticias, nos hacen falta referentes capaces de movilizar y revolucionar a la opinión pública. Líderes de la (R)evolución. Jane era escuchada, y forjó e inspiró a buenas sucesoras; es el caso de Rebeca Atencia (Instituto Jane Goodall), Montserrat Colell (UB), Itsaso Vélez del Burgo (Lwiro Primates y PremiNAT 2023) o la misma Carlota Bruna, entre muchas otras. Solo espero que todas ellas consigan, con nuestro apoyo, el erigirse en referentes por encima del negacionismo respecto de la ciencia, el nazismo y otros "ismos" que, cuidado, no son distopías sino realidades.