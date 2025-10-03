Uno de octubre ya se escribe con minúsculas

El miércoles fue 1 de octubre y lo único que la prensa destacaba es que en esta jornada se celebra el Día Mundial de la Gente de Edad, eufemismo extraño -ya que edad la tiene hasta un recién nacido- para no llamarlo por su nombre: Día Mundial de los Viejos. No es casual que se eligiera un día tan señalado para organizar el referéndum de 2017, los viejos necesitan entretenerse y ya están hartos de los bailes, el bingo, el parchís y otras chorradas que les organizan en los geriátricos, así que nada mejor que obsequiarles con una consulta de independencia, a ver si por fin se sienten útiles, aunque sea en el otoño, no solo en el climatológico, también en el de sus vidas. Da igual que al final todo resulte mentira, tampoco se comen de verdad las fichas del contrario cuando juegan al parchís, o por lo menos no todos lo hacen. Si de algo pueden quejarse nuestros mayores sería, en todo caso, de que no les organicen un juego similar cada año, con sus policías, sus declaraciones rimbombantes, sus eslóganes épicos, sus bomberos republicanos, su Mònica Terribas y todo.

No es solo la prensa. Yo mismo, ni recordaba que el 1 de octubre es el aniversario del día que me senté en una terraza a tomar cañas y disfrutar del espectáculo, que además fue gratis (el espectáculo, no las cañas). Normal que uno no se acuerde, si ni siquiera TV3 -o como se llame ahora, porque cambia más de nombre que el partido del Vivales- emitió un especial informativo, como era hasta hace poco su obligación. A lo mejor no lo hizo por piedad, para no recordarle a aquella pobre gente cómo fueron engañados por sus líderes, o por vergüenza, para no rememorar que la propia TV3 abdicó del periodismo para ejercer de portavoz del poder, como en toda república bananera que se precie. Eché un ojo a la programación de 'la nostra' el 1 de octubre y lo único que hallé relacionado con el aquel intento de republiqueta fue una cosa titulada “Atrapa’m si pots”, que imagino que es una 'sitcom' sobre la huida nocturna del Vivales tras decirles a los suyos que al día siguiente se presentaran en sus despachos a seguir trabajando por la republiqueta.

La verdad es que, salvo quienes siguen viviendo de ello, nadie recuerda el 1 de octubre de 2017. A los jóvenes les interesan bien poco las batallitas de sus mayores, lo cual es la obligación de todos los jóvenes desde que el mundo es mundo.

- Oye Ernest, ¿ya sabes que hoy es 1 de octubre? – le comenté de buena mañana a mi hijo de quince años.

-Pues qué bien. Y mañana 2 de octubre -me respondió, sin apartar la vista del móvil.

No me rendí, seguro que encontraría a alguien que recordara lo que no hace mucho se celebraba en todas las familias auténticamente catalanas, mientras comían el 'tortell' después de comer. Quizás mi madre, que a sus 87 años tiene la cabeza bien lúcida. La llamé por teléfono.

-Buenos días mamá. Hoy es 1 de octubre.

-Bien que lo sé. Ya hace cuatro días que tenían que haber venido a repararme la lavadora. ¿No me dijiste que te encargabas tú?

Me sentía ya como el protagonista del cuento que buscaba al hombre feliz, así que salí de casa dispuesto a hallar a alguien que llorara de emoción al rememorar la histórica jornada. Encontré a Diego sentado a su mesa en el bar La Tahona, debajo de casa.

- Qué tal, Diego. Estamos a 1 de Octubre. ¿Esa fecha no te dice nada? -a medida que pasaban las horas, uno daba más pistas, a ver si así.

Se limitó a sonreír, a observarme con expresión de “qué dice el tipo este”, y a engullir el vino que tenía en la mesa, antes de pedir otra copa con un gesto. Sin una palabra.

No hace mucho tiempo, U d’Octubre se escribía así, con mayúsculas, y en caso de pronunciarlo en voz alta se hacía engolando la voz y mirando al cielo, por los caídos que no hubo pero bien que nos habría ido alguno. Hoy se escribe en minúsculas y se pronuncia con la misma entonación que el 15 de abril, nada es lo que era. El único consuelo es que no nos mintieron cuando nos dijeron que tenían preparadas las estructuras de Estado, porque todo el mundo sabe que la principal función de un Estado es permitir que sus líderes vivan del cuento el mayor tiempo posible. Ahí los tenemos a todos, demostrando que sí, que esa estructura estaba bien planificada.

Lo único que falta para acabar de enterrar aquella fecha es cambiar el nombre de todas las plazas que en Catalunya se rebautizaron como U d’Octubre. Y las llamaría a todas plaza del 28 de Diciembre.