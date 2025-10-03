Huir de Vox para caer en la flotilla

Quienes leen EL PERIÓDICO a través de nuestros canales digitales están consumiendo estos días de manera muy intensa todas las informaciones que publicamos sobre la flotilla humanitaria internacional que ha tratado de llevar por mar la ayuda humanitaria a Gaza que el Gobierno de Netanyahu no deja entrar por tierra. Una acción simbólica que genera mucha empatía entre la mayoría de la población que sentimos impotencia ante lo que está ocurriendo sin que la comunidad internacional encuentre la manera de ponerle fin. La flotilla es un símbolo y en ella se han enrolado activistas globales de alta credibilidad y también algunos políticos oportunistas que hacen del activismo su principal plataforma para acceder a las instituciones y sentarse después en las poltronas del poder. Ciertamente, es injusto menospreciar a los primeros por la baja catadura moral de los segundos.

Pero, más allá de estas consideraciones, poner a la flotilla en el frontispicio de la información sobre lo que acontece en Gaza es una forma de populismo que se pueden permitir los gobiernos de Italia y España, pero que el periodismo debería tratar de evitar. Y también las instituciones; suspender un pleno del Parlament o un viaje del president por la detención cuando no hemos hecho nada mientras han muerto 70.000 gazatís dice poco de nosotros. La flotilla no tiene, hoy por hoy, ninguna capacidad transformadora para aliviar el sufrimiento del pueblo palestino, víctima simultánea de Netanyahu y de Hamás. Tiene una capacidad reparadora para la mala consciencia de los europeos de a pie, pero está siendo indecentemente utilizada por los que quieren ganar votos a costa de exhibir su apoyo simbólico a un gesto simbólico. Todo vale para, supuestamente, parar a Vox, pero tratarnos como idiotas quizás es excesivo. Por frenar a los de Abascal no vamos a caer en brazos de los narcisistas que se suman a la flotilla organizada por tantas buenas personas.