La GenZ marroquí

Los jóvenes marroquís están indignados. Han cogido lo único que tienen, el móvil, y han convocado manifestaciones en todo el país. Protestan por la falta de médicos, hospitales, escuelas, maestros. Por la falta de todo. Por un desempleo rampante y unas desigualdades clamorosas. En un país donde el rey Mohamed VI es uno de los hombres más ricos de África y el primer ministro, uno de los más ricos de Marruecos. Ven con estupor que el gobierno se gaste 10.000 millones de dólares en un AVE que llevará a la 'jet set' hasta Marrakech, desfilando entre pueblos fantasma, y 75 millones de euros en un estadio para el Mundial de fútbol. Han seguido los ejemplos de Nepal, Indonesia o Madagascar, donde los jóvenes también han asaltado las redes para expresar su hartazgo. En Marruecos, con el 'hashtag' #GenZ212. Una generación y un código. Con la pretensión de hacer caer el gobierno, como lograron los jóvenes nepalís. Al otro lado de la frontera, jóvenes argelinos les siguen el paso, con #GenZ213. Tampoco les faltan motivos. Entre otros, la falta de libertades que en Marruecos todavía encuentran rendijas por las que expresarse.

Nadie sabe cómo terminara este intento de cambiar las cosas para vivir algo mejor. Por el momento ya ha habido los primeros muertos, a manos de una policía que no solo pertenece a otra generación sino a otro mundo. El momento es crítico para el país. El rey Mohamed VI, muy enfermo, sigue los acontecimientos desde sus retiros en Gabón o Mónaco. Por la edad, a su hijo y heredero, Moulay Hassan, se le presupone más sensible a lo que está ocurriendo. Llegar al trono en medio de un país soliviantado no sería lo mejor, ni para él, ni para una monarquía que sigue teniendo un amplio apoyo social entre los mayores. La masacre de Gaza no ayuda para un régimen que ha jugado a fondo la carta de Israel a cambio de que Donald Trump le eche un mano en el control del Sáhara Occidental. Para los jóvenes del #GenZ212, es imposible disociar la suerte de los palestinos de la suya. Por árabes y por desheredados.