Genocidio en Gaza. ¿Y nosotros?

Manifestación de estudiantes en Barcelona en apoyo a Gaza / FOTO Y VÍDEO: JORDI OTIX

Hemos podido leer numerosos análisis desde la perspectiva de lo que supone vivir bajo la amenaza de un grupo terrorista como Hamás que, de repente, sin previo aviso, el 7 de octubre de 2023 asesinó a 1.200 personas y secuestró a 250. Por otro lado, los medios nos informan a diario que el pueblo judío, que sufrió el Holocausto, está provocando un genocidio como el que ejecuta sobre el pueblo palestino, con más de 65.000 muertos —26.000 de ellos niños y niñas, según Save The Children—, hambruna generalizada y dos millones de desplazados. El historiador y político canadiense Michael Ignatieff lo califica como una catástrofe moral, política y humana.

En medio de este pulso ideológico y mediático por el relato del conflicto, constatamos la fuerza de un poder económico-financiero global, cuyos principales nodos están en el mundo occidental —Nueva York, Londres y cada vez más París—, fuertemente controlados por personas de origen judío. Su influencia hace callar a los gobiernos occidentales, con tímidas excepciones como la dimisión del ministro de Exteriores en funciones de los Países Bajos, Caspar Veldkamp, del partido de centroderecha, ante la incapacidad de su país para tomar medidas frente a la invasión de Gaza; la postura del Gobierno español, que con sus denuncias se ha evidenciado como el más atrevido de Europa, o las críticas de determinados eurodiputados durante el debate de política general frente a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen.

Es cierto que hay más guerras abiertas: Ucrania, Sudán, Somalia, Etiopía. Pero la masacre del pueblo palestino nos la muestran a diario los medios de comunicación y no puede dejarnos indiferentes. En el Día Internacional de la Paz y la No Violencia, ¿qué podemos hacer las personas, las organizaciones sociales, la sociedad civil? ¿Qué se puede hacer desde una postura humanista y, por tanto, antibelicista? No menospreciemos nuestra capacidad de incidencia, aunque en términos prácticos pueda parecer que no podemos hacer mucho.

Ante todo, por responsabilidad social, es importante informarse de la forma más objetiva posible, no dejarse llevar por informaciones excesivamente partidistas y procurar ser ecuánime. Tener una conciencia bien formada de la realidad en estos países. Y hacer un uso responsable de las redes sociales evitando la polarización. En segundo lugar, las personas siempre podemos colaborar con las ONG que actúan con honestidad y eficacia. En este momento, en la zona probablemente pocas, pero las hay, como Médicos Sin Fronteras o UNRWA (Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados).

No hace falta decir que todas aquellas decisiones que estén a nuestro alcance son relevantes. Decisiones como el boicot a productos y compras a empresas israelís, aunque exista el riesgo de afectar a quienes menos responsabilidad o identificación tengan con la guerra. Lo mismo con respecto a inversiones financieras o trabajos de investigación interuniversitarios, valorando siempre el mal menor ante los efectos que puedan tener estas decisiones. La educación para la paz es también una actitud proactiva en una sociedad donde cada vez la agresividad está más presente. Habrá mucho que perdonar después de lo que se está viviendo en Oriente Próximo, y solo las convicciones personales y la educación podrán contribuir a hacerlo posible.

También podemos presionar, con la mínima capacidad de incidencia que cada uno de nosotros tenga, a nuestros propios países para que denuncien internacionalmente la situación y tomen medidas que puedan afectar al Gobierno de Israel. Estas acciones, aunque puedan parecer meramente simbólicas, seguro que a gran escala influirán en la sociedad. Podemos participar en manifestaciones como la que se ha convocado este sábado en Barcelona y en otros municipios catalanes para reclamar el cese de las relaciones comerciales con Israel, colgar banderas palestinas o pedir la paz en cualquier oportunidad que tengamos.

Cada uno, desde su lugar, de forma proactiva, debe hacer todo lo que esté en su mano: rezar si se cree en Dios, retirar dinero de determinados fondos de inversión o empresas, aprovechar cualquier plataforma para concienciar, acoger si llegan refugiados o heridos...

Solo una actitud global de paz, de militancia por la no violencia, sacudirá lo suficiente a quienes tienen la guerra en sus manos. No menospreciemos ninguna acción, declaración, manifestación de indignación y participación que esté a nuestro alcance.