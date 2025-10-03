El gasto militar amenaza la paz social en la UE

La falta de una financiación común europea vía la emisión de deuda para costear el multimillonario programa de rearme tensiona los presupuestos nacionales. Diferentes gobiernos nacionales, encabezados por Francia y Alemania, instrumentalizan el reforzamiento de la capacidad defensiva europea como una excusa para emprender una ofensiva de recorte del gasto social, lo que pone en peligro la paz social dentro de la Unión Europea (UE) y regala aún más votos a una ultraderecha en alza en un clima de descontento político y social. La cumbre europea informal de Copenhague del 1 de octubre no aportó ningún avance en la financiación del plan de rearme, ni de los nuevos programas de defensa que van surgiendo, como el muro contra drones.

La UE corre el riesgo del dotarse de una gran capacidad militar "solo para perder la paz en casa", advirtió el ministro de Fianzas maltés, Clyde Caruana, el pasado 22 de septiembre en un acto del 'think tank' bruselense Bruegel. El ministro subrayó que el plan de rearme europeo "no puede hacerse a costa de desmantelar el gasto social" porque en el actual contexto "de creciente desigualdad y tensiones sociales puede socavar el proyecto europeo que queremos defender" y erosionar la confianza ciudadana en la UE.

Recortar el gasto social para financiar la defensa será explotado por los populistas y los adversarios de la UE, señalan Anton Hemerijck y Manos Matsaganis, profesores del Instituto Universitario Europeo y de la Universidad Politécnica de Milán, respetivamente. Un Estado del Bienestar bien financiado es esencial para proteger la democracia, mejora el desarrollo económico y constituye el rasgo distintivo de la UE, subrayan ambos, autores del libro 'Quién tiene miedo del Estado del Bienestar ahora'.

El ejemplo francés

Francia es un ejemplo de la crisis: un rechazo ciudadano masivo a su presidente, Emmanuel Macron, 79%-80% según los sondeos de Ipsos y Verian, y el 2 de octubre con la tercera jornada de movilizaciones en menos de 30 días contra los injustos recortes presupuestarios. En el proyecto de presupuesto para 2026 del cesado primer ministro François Bayrou, el gasto militar crecía un 13%, sumado a las subidas de años anteriores, convirtiéndose en la prioridad número uno, mientras se imponía un ajuste global de 44.000 millones para rebajar el déficit público. El nuevo primer ministro, Sébastien Lecornu, ultima las cifras de su proyecto presupuestario.

El apoyo al canciller alemán, Friedrich Merz, se ha desplomado cinco meses después de asumir el cargo, a causa de su insistencia en que debe recortarse el gasto social, porque Alemania ya no puede financiarlo, mientras dispara el gasto militar. El ultra Alternativa para Alemania (AfD) ya supera e intención de voto (26%) a los democristianos de Merz (25%), según los datos de Europe Elects del 28 de septiembre.

En la República checa, el oligarca y ultraderechista Andrej Babis, con su partido Acción de Ciudadanos Descontentos (ANO, cuyas siglas también quieren decir "Sí" en checo), ganará de lejos las elecciones legislativas del 3-4 de octubre, según los sondeos, gracias a sus promesas de mejorar la protección social, frenar el gasto militar y las ayudas a Ucrania y priorizar el interés de los checos. Un tercio de la población checa aún no ha recuperado su poder adquisitivo anterior a la crisis, según el instituto STEM.

Refuerzo de los partidos ultras

En Rumania, donde los partidos que forman el Gobierno sufrieron una masiva desautorización ciudadana en las elecciones presidenciales de mayo, la Comisión Europea ha impuesto un duro plan de ajuste para rebajar el déficit público (9,3% del PIB) con subidas de impuestos indirectos que penalizan a las clases trabajadora y media, mientras sube el gasto militar. El plan de ajuste ha reforzado a los diferentes partidos ultras y ha debilitado el apoyo ciudadano al nuevo presidente, el independiente Nicusor Dan (34%), menos valorado que los lideres ultras Calin Georgescu (40%) y George Simion (38%), según el sondeo de Curs de septiembre.

Polonia es el único que parece lograr cuadrar el círculo al aumentar al 4,5% del PIB el gasto militar sin recortar el gasto social. Pero eso sólo ha sido posible gracias a un crecimiento económico del 2,9% en 2024 (el triple que la UE) y a aumentar el déficit público hasta el 6.6% del PIB, muy por encima del déficit francés (5,8%). España ha decidido preservar el gasto social y limitar la subida del gasto militar, mientras Italia apuesta por la contabilidad creativa para incluir en defensa casi de todo.