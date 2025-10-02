La intercepción

Recuerdo que cuando zarpó la flotilla con ayuda humanitaria hacia la Franja de Gaza escribí un artículo en el que había expresiones como “buena fe, desconcierto e ingenuidad” y también que hablé de “barcos de papel”. No me sumé al sarcasmo que otros abrazaron por una razón contundente. A mí, la gente que se atreve a adentrarse en el mar, aunque sea con un patín de pedales, me merece un enorme respeto. El mar, aunque sea el plácido Mediterráneo (¡que no es en absoluto plácido, dicho sea de paso!), es un territorio hostil, un universo esquivo y peligroso, el piélago donde el viento se traga las esperanzas. Es cierto, también, que en la flotilla hay gente que conozco, como el hijo de un amigo, con lo que mantengo, con la flotilla, una relación de distancia intelectual y de empatía moral, a la vez, reforzada en este caso por el sufrimiento de alguien que es cercano.

Dicho esto, y sin caer en la mofa burda que exhiben determinados políticos y opinadores (“una batucada”, “una asamblea flotante”, “una payasada”), algunas de las imágenes que nos han ido llegando estos días hacen que sea complicado no hablar de la flotilla en unos términos al menos displicentes. Sin embargo, al mismo tiempo resulta que el objetivo principal de esta procesión naval laica –a pesar del aire ciertamente 'kumbaià' de la expedición– ya se ha conseguido. No creo que ni los de más buena fe ni los más ingenuos de entre los navegantes pensaran en una llegada gloriosa a las playas palestinas. Los ideólogos de la flotilla, al menos, sabían que habría una intercepción, un abordaje del ejército israelí. Esta es la imagen. Y no sólo aquí, sino en todas partes, en toda la prensa internacional. Se ha hecho realidad "el objetivo simbólico" que perseguían los activistas, dicho por ellos mismos.

Mientras tanto, la UEFA y Eurovisión se plantean arrinconar a Israel de sus competiciones. Y en la asamblea de Naciones Unidas, Israel es boicoteada masivamente. Algo impensable hace poco, en medio del insoportable silencio ético, desértico, en el que vivíamos.